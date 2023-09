677

A rapper Iggy Azalea Multishow/Reprodução São Paulo - A chuva que tomou conta da Cidade da Música não impediu a rapper Iggy Azalea de rebolar como uma brasileira neste sábado (2/9), no The Town, em São Paulo. A australiana não escondeu o playback durante a apresentação enquanto cantava hits como "Fantasy" e "Problem (feat. Ariana Grande)" no palco Skyline.









“Eu sei que está chovendo, sei que está uma loucura e muita gente veio de tão longe para estar aqui. Obrigada por ficarem com a gente na chuva, eu amo vocês”, disse Iggy.





Ela aproveitou para elogiar o corpo das brasileiras. “Brasil tem as melhores bundas do mundo, não dá para competir com vocês. Eu quero ver todo mundo rebolando”, pediu ela.





O público também deu um show à parte, apesar da chuva. “Iggy eu te amo”, gritava a multidão em coro. A artista abriu um largo sorriso ao receber o carinho dos brasileiros.





Após Iggy, se apresentam no Skyline artistas como Demi Lovato e Post Malone.