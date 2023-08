Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5 e Foo Fighters são os headliners do The Town ANGELA WEISS / Helle Arensbak / Oli SCARFF / AFP/ REUTERS/Andrew Kelly/

A primeira edição do The Town será realizada nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O público que não conseguirá ir ao festival mas também não quer ficar de fora poderá acompanhar tudo no conforto de casa. O evento terá transmissão ao vivo dos principais shows. Saiba tudo sobre os canais, horários e artistas escalados!