A nova Cidade da Música contará com espaços onde o público poderá usufruir da representação de elementos e locais emblemáticos da cidade Divulgação As expectativas estão altas para os cinco dias do The Town, que começa neste sábado (2/9), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas para uma festa sem transtornos, o público precisa estar atento ao que pode ou não entrar para a Cidade da Música.



O importante é ficar confortável e, por isso, será possível levar mochilas e bolsas com itens indispensáveis para curtir um dia inteiro. Durante o dia, protetor solar, óculos escuros e boné são uma boa pedida. Ao entardecer o clima tende a esfriar, o ideal é não esquecer o agasalho. Em caso de chuva, a melhor forma de se proteger é com uma capa. Os guarda-chuvas não serão permitidos.





Dentro do The Town haverá muitas opções de gastronomia. Os que optarem por levar o próprio lanche poderão entrar com produtos industrializados (biscoitos, barras de cereal). Frutas cortadas e sanduíches só serão permitidos lacrados em embalagens transparentes tipo “saquinho Zip Lock”. O limite é de cinco unidades por cada pessoa, de forma que não configure comercialização. A lista de itens permitidos ou não está disponível no site do festival

Guarda-volumes

Com uma programação repleta de conteúdos icônicos, o festival contará com serviços de guarda-volumes para tornar a experiência dos fãs ainda mais confortável e segura. Aqueles que tiverem a necessidade de deixar bolsas, mochilas, documentos, brindes, compras e eletrônicos, por exemplo, poderão alugar um locker por dia na chegada ao The Town ou já garantir seu espacinho no site.

Os guarda-volumes estarão convenientemente localizados na entrada do festival, proporcionando fácil acesso e praticidade para os participantes. O posto, que é monitorado com câmeras 24 horas, funciona das 14h até o último cliente voltar.

Uma Cidade que não dorme

Com Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel, MC Ryan SP, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza, The Chainsmokers, Ludmilla, Queens Of The Stone Age, Garbage, Pitty, H.E.R., Kim Petras, Iza, Racionais & Orquestra Sinfônica Heliópolis, Criolo & Planet Hemp, Orochi & Azzy, Tasha e Tracie & Karol Conka, Seu Jorge, Leon Bridges, Ney Matogrosso, Matuê, NE-YO, Masego, Angélique Kidjo, Maria Rita, Wet Leg, Barão Vermelho convida Samuel Rosa, Detonautas, Terno Rei convida Fernanda Takai e Mahmundi, Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro, Marina Sena canta Gal Costa, entre outros já confirmados no line-up, a nova Cidade da Música contará com espaços onde o público poderá usufruir da representação de elementos e locais emblemáticos da cidade.%u202F%u202F





O palco Skyline é inspirado nos grandes prédios da cidade paulista e é nele que artistas do mundo inteiro irão compor as quatro atrações do dia. O palco The One, será onde a música vai além da música. Com grandes artistas e uma cenografia de tirar o fôlego, inspirada nos museus de arte de São Paulo, os mais de 30 telões de LED que compõe o palco se transformarão em uma verdadeira experiência imersiva, prometendo um show à parte e entregando uma incrível experiência para o público. O palco também vai promover grandes encontros, dar luz a artistas de renome e provocar debates e reflexões.%u202F%u202F





Do Rio para São Paulo, o New Dance Order estará dedicado à música de pista, passando pelos gêneros house, techno, trance, bass e trap. Tão especial quanto os outros palcos, The Town também conta com a São Paulo Square, espaço inspirado na região em que a cidade foi fundada. Ali se reunirão alguns dos seus principais ícones históricos da arquitetura da cidade.%u202F%u202F





O festival também traz também os antigos galpões das fábricas para o palco Factory. O espaço terá o mood da cultura urbana com performances de street dance e shows de trap, hip hop e rap. Também não poderia faltar um espaço gastronômico que traz toda a diversidade da culinária paulista — o Market Square e, para completar a experiência, o festival abrigará também a Área VIP, espaço climatizado com buffet assinado por renomado chef e bar exclusivo.%u202F%u202F





Como num túnel do tempo, um dos locais mais encantadores e concorridos para cliques, selfies e totalmente “instagramável” do irmão carioca do The Town, o Rock in Rio, desembarca diretamente na Cidade da Música – a Rota 85. O espaço é dedicado ao ano que o Rock in Rio ganhou vida, 1985, e colocou o Brasil na rota dos shows internacionais, e estará em total sinergia com o The Town, que realiza sua primeira edição este ano.%u202F%u202F%u202F





O novo e maior festival de São Paulo também terá o “The Town - O Musical”. A produção inédita e concebida exclusivamente pelo time criativo de The Town — um “Originals” — tomará conta de um enorme Domo de 50 metros de diâmetro na Cidade da Música. Com criação de Roberto Medina, direção musical de Zé Ricardo, o festival dá vida a um novo espetáculo, que tem roteiro e direção artística de Charles Möeller. No espetáculo, o público vai ver de perto a história de um músico do interior de São Paulo que, ao ver na TV o anúncio de um novo festival, decide fazer as malas e embarcar em uma jornada pessoal, cultural e artística que o leva pelos diferentes bairros, ruas e cenários da capital, explorando cada recanto e cada ritmo que compõem a diversidade cultural paulistana.%u202F%u202F%u202F%u202F





Brinquedos gigantes e radicais estarão presentes na Cidade da Música, trazendo toda uma atmosfera mágica de parque de diversões para o local. Durante todos os dias do The Town, os fãs vão se divertir com a Roda Gigante, aproveitando a vista panorâmica da Cidade da Música; com o Megadrop e a Montanha Russa, as atrações mais emocionantes e divertidas do espaço; e com a Tirolesa, que vai passar na frente do Skyline, proporcionando uma visão privilegiada do palco.%u202F%u202F%u202F%u202F