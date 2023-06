The Town, o 'Rock in Rio paulista', une música e sustentabilidade

677

Iza recebe escultura das mãos de Luis Justo, CEO da Rock World, e os dois são observados por Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (foto: BS Fotografias/divulgação)







São Paulo – Saem Rio de Janeiro e Ivete Sangalo, entram São Paulo e Iza. Oito meses depois do Rock in Rio, os olhos se voltam para a capital paulista, que em setembro terá um festival internacional para chamar de seu.





A primeira edição do The Town está marcada para os dias 2, 3, 7, 9,10 e 11 de setembro, no autódromo de Interlagos. Vai reunir várias estrelas – entre elas, Foo Fighters, Bruno Mars, Maroon 5 e Post Malone. No total, serão cinco palcos: Skyline, The One, Factory, New Dance Order e São Paulo Square.





O posto de “embaixadora” que Ivete Sangalo desempenhou no Rio de Janeiro será agora ocupado pela carioca Iza em São Paulo.





Mudam-se endereços, divas da festa e line up, mas o aço da Gerdau continua firme na parceria com a Rock World, empresa responsável pelos dois festivais, para garantir a beleza do espetáculo, marcado também pela sustentabilidade.





A manutenção da parceria entre a Gerdau e a Rock World, que se repete pelo segundo ano, agora com o The Town, foi anunciada em entrevista coletiva realizada em São Paulo, na terça-feira.

A cantora americana Demi Lovato será atração em 2 de setembro, o primeiro dia do The Town (foto: Michel Tran/AFP)

Parceria de aço

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, disse que a ligação da empresa com o The Town será, literalmente, uma parceria de aço.





“É a continuação do trabalho que fizemos no Rock in Rio. Quando duas empresas compartilham o mesmo propósito, a mesma visão de futuro e se juntam, nascem boas ideias”, afirmou. Roberta Medina, gestora da Rock World, estava presente.





The Town receberá 300 toneladas de aço reciclado não só no palco, mas também na tirolesa – um dos símbolos do Rock in Rio, que também promete conquistar fãs em São Paulo –, além das torres de som e demais equipamentos. A estrutura será deixada lá, como uma espécie de legado do festival ao autódromo, que está passando por reformas coordenadas pela Prefeitura de São Paulo.





Este ano, afirmou Gustavo Werneck, a face mais bonita da parceria será a iniciativa de transformação social executada na capital paulista a partir da Favela Haiti, na Zona Leste. O projeto Favela 3D, que envolve as organizações Gerando Falcões, Fundação Grupo Volkswagen e Vozes da Periferia, pretende atender 290 famílias da comunidade paulistana.





“A inquietação (social) de enxergar o mercado e a sociedade, de um lado, como fonte de recursos para produzirmos aço, e de outro devolver para esta mesma sociedade boa parte daquilo que ela nos dá ou nos empresta como recursos, existe há muitos anos”, afirmou. O executivo destacou que é preciso que todos contribuam para enfrentar os problemas sociais, “muito graves no Brasil”.





Luis Justo, CEO da Rock World, afirmou que ali se celebrava mais do que a parceria, mas o fato de as marcas estarem juntas em torno de valores.





“É celebrar a capacidade de nossas empresas com esse grau de empreendedorismo. Mostrar como a parceria vai para muito além do entretenimento, da felicidade que a gente vai fazer nestes cinco dias em São Paulo, mas também para a possibilidade de empreender para um Brasil melhor.”

Bruno Mars se apresentará no último dia do festival (foto: Miguel Riopa/AFP)

Iza divulgará a importância da sustentabilidade

A cantora Iza foi a surpresa da coletiva. Embaixadora do The Town, a carioca terá a missão de chamar a atenção do público para a importância da sustentabilidade.





“Estou feliz demais com essa oportunidade. Amo festival de música, tenho história antiga com o Rock in Rio e estou muito emocionada por participar deste momento icônico. Está sendo especial estar junto com a Gerdau. Todas as vezes em que estou com uma marca, é bom pensar que vamos ter os mesmos princípios, porque acaba sendo um casamento”, afirmou Iza.





“Fico feliz com esta empresa que se importa não só com o discurso, mas com tudo o que é falado da porta para dentro da empresa”, disse.





A cantora voltou para casa com escultura de aço reciclado da Gerdau, obra da artista Ana Paula Castro. Em sua apresentação, ela interpretou três canções com a Orquestra de Sucata.





ATRAÇÕES DO THE TOWN



2 DE SETEMBRO

>> Post Malone

>> Demi Lovato

>> Iggy Azalea





3 DE SETEMBRO

>> Bruno Mars

>> Bebe Rexha

>> Alok

>> Luísa Sonza





7 DE SETEMBRO

>> Maroon 5

>> The Chainsmokers

>> Liam Payne

>> Ludmilla





9 DE SETEMBRO

>> Foo Fighters

>> Queens of the Stone Age

>> Garbage

>> Pitty





10 DE SETEMBRO

>> Bruno Mars

>> H.E.R

>> Kim Petras

>> Iza

• Dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos em São Paulo (SP). Informações e ingressos: www.thetown.com.br