Bruno Mars e Maroon 5 são alguns dos headliners do The Town Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP O The Town, festival de música paulistano dos organizadores do Rock in Rio, divulgou nesta sexta-feira (4/8) a programação completa de apresentações, que acontecem em setembro no Autódromo de Interlagos.

Como previamente confirmado, o evento terá nomes como Bruno Mars, Foo Fighters e Maroon 5 entre os principais destaques.

O anúncio acontece há poucos dias da venda geral por dia do festival, em 18 de agosto. Entre as últimas atrações confirmadas nos diversos palcos do evento, o The Town terá shows do Chainsmokers, Marina Sena e Ney Matogrosso.

Você pode ver abaixo a programação completa do festival. O The Town acontece entre os dias 2 e 10 de setembro.

2 DE SETEMBRO

Palco Skyline

23h - Post Malone

20h25 - Demi Lovato

18h15 - Iggy Azalea

16h05 - MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

Palco The One

21h45 - Racionais MC's & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

19h20 - Criolo convida Planet Hemp

17h10 - Orochi convida Azzy

15h - Tasha & Tracie convida Karol Conka

Palco Factory

22h - Teto

20h - Kayblack

18h - Caio Luccas

16h - Urias

Palco SP Square

20h30 - Esperanza Spalding

18h30 - Hermeto Pascoal

16h30 - São Paulo Big Band convida Alma Thomas

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands

21h25 - Tropkillaz "10 Anos"

19h50 - Osgemeos, "Uma Experiência"

18h05 - Deekapz x Vhoor

16h35 - Klean vs Klap

15h05 - Forro red light e o baile encanado (com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub)

3 DE SETEMBRO

Palco Skyline

- 23h - Bruno Mars

- 20h25 - Bebe Rexha

- 18h15 - Alok

- 16h05 - Luisa Sonza

Palco The One

- 21h45 - Seu Jorge

- 19h20 - Leon Bridges

- 17h10 - Ney Matogrosso

- 15h - Matuê convida O Nordeste

Palco Factory

- 22h - Luccas Carlos

- 20h - Wiu

- 18h - Veigh

- 16h - Lia Clark

Palco São Paulo Square

- 20h30 - Esperanza Spalding

- 18h30 - Jonathan Ferr

- 16h30 - São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

- 15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

- 23h30 - Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

- 21h25- Ellen Allien X Badsista

- 19h50 - Paul Kalkbrenner Live

- 18h05 - Vitalic

- 16h35 - Noporn Live

- 15h05 - Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

7 DE SETEMBRO

Palco Skyline

23h - Maroon 5

20h25 - The Chainsmokers

18h15 - Liam Payne

16h05 - Ludmilla

Palco The One

21h45 - Ne-Yo

19h20 -Masego

17h10 - Angelique Kidjo

15h - Maria Rita

Palco Factory

22h - Marvvilla

20h - Afrocidade

18h - Larissa Luz

16h - Hodari

Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Ivan Lins

16h30 - São Paulo Big Band convida Paula Lima

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

21h25 - Shermanology

19h50 - Kerri Chandler Live

18h05 - Natasha Diggs Live Horn

16h35 - L_cio Plants Live

15h05 - Afterclapp x Shigara x Xaxim

9 DE SETEMBRO

Palco Skyline

23h - Foo Fighters

20h25 - Queens Of Stone Age

18h15 - Garbage

16h05 - Pitty

Palco The One

21h45 - Wet Leg

19h20 - Barão Vermelho convida Samuel Rosa

17h10 - Detonautas

15h - Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

Palco Factory

22h - MC Don Juan

20h - Yunk Vino

18h - Mc Dricka

16h - Grag Queen

Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Hamilton de Holanda

16h30 - São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

21h25 - Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

19h50 - Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

18h05 - Renato Cohen Live

16h35 - Aerea Live

15h05 - Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

10 DE SETEMBRO

Palco Skyline

23h - Bruno Mars

20h25 - H.E.R.

18h15 - Kim Petras

16h05 - Iza

Palco The One

21h45 - Jão

19h20 - Gloria Groove

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

15h - Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory

22h - Xênia França

20h - Tassia Reis

18h - Cynthia Luz

16h - N.I.N.A.

Palco São Paulo Square

20h30 - Richard Bona

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

15h - São Paulo Big Band

