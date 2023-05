The Town: fãs de Bruno Mars e Foo Fighters ainda podem adquirir ingressos

677

Ingressos de Bruno Mars e Foo Fighters no The Town se esgotaram com pouco tempo de venda (foto: ANGELA WEISS / AFP / American Broadcasting Companies, Inc. / ABC) Os ingressos do "The Town" para os dias 3, 9 e 10 de setembro, datas de Bruno Mars e Foo Fighets, estão esgotados no site oficial do evento. Mas os fãs que não conseguiram garantir a entrada terão uma última oportunidade de ver os shows. O Itaú Unibanco, patrocinador oficial do evento, anunciou a venda de entradas no Itaú Shop em até 10 vezes sem juros e com cashback de 5%, por tempo limitado.





Agora, restam ingressos para os dias 2 e 7 de setembro, com Post Malone e Maroon 5 como headliners, respectivamente. O preço está entre R$ 407,50 (meia-entrada) e R$ 815 (inteira).

Entradas Vips

Os clientes Itaú Unibanco terão a oportunidade de adquirir entradas vips e de gramado para os dias 2, 7, 9 e 10 do festival. No dia 3, apenas os ingressos vips estão disponíveis, uma vez que as entradas para o gramado já estão esgotadas.





O benefício de 5% de cashback vale para a aquisição de ingressos vip e de gramado para o festival, que acontecerá em setembro, em São Paulo, e contará com apresentações de renomados artistas como Foo Fighters, Iza, Ludmilla, Maroon 5 e Bruno Mars.





O Itaú Shop tem acesso exclusivo para correntistas e cartonistas do banco, direto nos aplicativos Itaú, Itaú Personnalité e Itaú Cartões. O marketplace foi desenvolvido para ser mais uma solução da agenda beyond banking do Itaú – um ecossistema de negócios que traz uma nova proposta de valor para os clientes do banco, oferecendo experiências únicas e acesso a muito mais do que os produtos e serviços financeiros tradicionais.





Ao comprar os ingressos no Itaú Shop, os clientes poderão utilizar o saldo em pontos dos programas de fidelidade dos cartões e o cashback de compras anteriores como parte do pagamento.





A plataforma possui cadastro integrado com a conta do cliente Itaú, oferecendo uma experiência de compra segura e fluida, com os cartões do cliente já vinculados à plataforma e opções de preenchimento automático dos dados. A compra é realizada dentro do app do banco, garantindo toda a segurança que é marca do Itaú.





O The Town 2023, realizado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio, acontecerá no Autódromo de Interlagos nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Com mais de 235 horas de música, o festival contará com a presença de artistas internacionais e nacionais, como Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Ludmilla, Iza, Afrocidade, Caio Luccas, Grag Queen, Mc Don Juan, Mc Dricka, Teto, Tasha & Tracie, Urias, Ne-Yo, Alok, Garage, Wet Lag, Luísa Sonza e Maria Rita.





Os shows acontecerão em seis palcos distribuídos em nove espaços, com uma cenografia inspirada na cultura urbana, arquitetura e efervescência artística característica de São Paulo. O festival será realizado a cada dois anos na capital paulista, alternando-se com o Rock in Rio. A edição de 2025 já está confirmada.