Confira o line-up completo do 'The Town'

Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone e H.E.R. estão no line-up do 'The Town' (foto: Divulgação/The Town)



A primeira edição do "The Town" marca uma estreia de peso com artistas potentes no cenário nacional e até mundial confirmados no line-up. Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, os amantes de música estarão todos reunidos no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a "Cidade da Música". Bruno Mars, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters serão os headliners que tocarão no palco Skyline, o principal do evento. Confira a programação completa!





2 de setembro

Palco Skyline

Post Malone

Demi Lovato

Iggy Azalea

Primário: MC Cabelinho, MC Hariel e MC Ryan SP

Palco The One

Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

Criolo & Planet Hemp

Orochi & Azzy

Tasha e Tracie & Karol Conka

Factory

Teto

Caio Luccas

Kayblack

Urias

New Dance Order

Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands

Tropkillaz “10 Anos”

Osgemeos “Uma Experiência”

Deekapz X Vhoor

Klean Vs Klap

Forro Red Light e o Baile Encanado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub)

São Paulo Square

Esperanza Spalding

Hermeto Pascoal

São Paulo Big Band

Alma Thomas

3 de setembro

Palco Skyline

Bruno Mars

Bebe Rexha

Alok

Luisa Sonza

Palco The One

Seu Jorge

Leon Bridges

Ney Matogrosso

Matuê convida O Nordeste

Factory

Luccas Carlos

Wiu

Veigh

Lia Clark

New Dance Order

Carlos capslock showcase aka Belisa x Stroka x Tessu

Ellen Allien x Badsista

Paul Kalkbrenner Live

Vitalic

Noporn Live

Carlos Do Complexo vs RHR Live

São Paulo Square

Esperanza Spalding

Jonathan Ferr

São Paulo Big Band

Annalu

Kynnie

7 de setembro

Palco Skyline

Maroon 5

The Chainsmokers

Liam Payne

Ludmilla

Palco The One

Ne-Yo

Masego

Angelique Kidjo

Maria Rita

Factory

Marvvilla

Afrocidade

Larissa Luz

Hodari

New Dance Order

Gop Tun vs 28room vs Diogo Strausz Live feat Julia Mestre

Shermanology

Kerri Chandler Live

Natasha Diggs Live Horn

L_cio Plants Live

Afterclapp x Shigara x Xaxim

São Paulo Square

Stanley Jordan

Ivan Lins

São Paulo Big Band

Paula Lima

9 de setembro

Palco Skyline

Foo Fighters

Queens Of Stone Age

Garbage

Pitty

Palco The One

Wet Leg

Barão Vermelho convida Samuel Rosa

Detonautas

Terno Rei convida Fernanda Takai e Mahmundi

Factory

MC Don Juan

Yunk Vino

Mc Dricka

Grag Queen

New Dance Order

Mamba Negra Showcase feat Cashu Paulete Lindacelva Valentina Luz

Badsista, Malka, Venus aka Gueto Elegance feat Marina Lima

Inner City Live bonus set Kevin Saunderson

Renato Cohen Live

Aerea Live

Kenya20hz apresenta Chaos Sonora

São Paulo Square

Stanley Jordan

Hamilton de Holanda

São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno

Ana Cañas

10 de setembro

Palco Skyline

Bruno Mars

H.E.R.

Kim Petras

Iza

Palco The One

Jão

Gloria Groove

Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

Marina Sena canta Gal Costa

Factory

Xênia França

Tassia Reis

Cynthia Luz

N.I.N.A

New Dance Order

ODDJs aka Davis X Vermelho X Zopelar, Darren Emerson X Gui Boratto Live

Boratto & Emerson Live

Crazy P Soundsystem

Lion Babe

Paradise Guerrilla

DJ Mau Mau B2B Etcetera

São Paulo Square

Richard Bona

Banda Mantiqueira

Mônica Salmaso

São Paulo Big Band

Luciana Melo

Jesuton

Ingressos





Os preços estão entre R$ 407,50 (meia-entrada) até R$ 815 (inteira), sem cobrança de taxa, através da Ticketmaster





The Town nasce gigante

Dos mesmos criadores do Rock in Rio , The Town estreia na grande metrópole no dia 2 de setembro de 2023, e segue durante os dias 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos , em uma área de 360 mil m2, que será totalmente renovada. O novo festival já se posiciona como um evento de grande relevância, não apenas para a capital paulista, como também para todo o Brasil e já soma mais de 520 mil seguidores em suas redes sociais, lançadas há poucos meses.





O festival confirmou uma parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival.





“A experiência do público vai muito além do que ele vive dentro da Cidade do Rock e, agora, dentro da Cidade da Música. Nós nos preocupamos com essa experiência o tempo todo e isso inclui, entre muitos outros detalhes a serem cuidados, quando, no dia do festival, o fã sai de casa em direção à venue. Já endereçamos essa preocupação desde o começo, quando agendamos The Town para acontecer no final de semana ou feriado, de modo a impactar menos o trânsito da cidade. Anunciamos essa parceria inédita que vai permitir que os fãs possam chegar e sair do festival com maior tranquilidade, sabendo que poderão contar com o transporte público do trem durante 24h”, afirma Roberta Medina, vice-presidente Executiva do The Town e Rock in Rio.





Com previsão para receber cerca de 500 mil pessoas em mais de 235 horas de música, a Cidade da Música contará com seis palcos, onde o público poderá imergir em novas e inesquecíveis experiências. Com cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana e apresentando uma diversidade única de ritmo e união de tribos, The Town chega a São Paulo com apoio, força e empoderamento de gente grande. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, está previsto um impacto econômico de R%uFF041.7 bilhão, o maior já visto na capital, além de gerar mais de 19 mil empregos diretos.