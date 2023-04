Katy Perry é confirmada para o show de coroação do Rei Charles III

Katy Perry fará show na coroação do rei Charles III (foto: MICHAEL ANTHONY/Divulgação)

A coroação do rei da Inglaterra, Charles III, contará com um show especial da cantora Katy Perry, junto a Lionel Richie e Andrea Bocelli. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham à BBC, que fará a transmissão do evento no dia 7 de maio, no Castelo de Windsor.

Nas últimas semanas, a imprensa internacional relatou que a coroa encontrou dificuldades em encontrar artistas da música britânica disponíveis para a apresentação. Entre os nomes que negaram o convite estão: Harry Styles, Adele, Elton John, Ed Sheeran, Robbie Williams e Spice Girls.

Katy Perry tem uma conexão especial com o monarca, já que ele a nomeou para o British Asian Trust - instituição fundada por Charles III com líderes empresariais britânicos e asiáticos, em 2007 - como embaixadora para ajudar na luta contra o tráfico de crianças.

Além dela, são esperados na celebração o cantor de ópera italiano Andrea Bocelli, Lionel Richie, Freya Ridings e o baixo-barítono galês Sir Bryn Terfel.

"Também acontecerão acenos para as quatro nações do Reino Unido, com corais comunitários e grupos de canto se combinando para formar, para a coroação, um coro de 300 pessoas, que será treinado por Amanda Holden e Motsi Mabuse antes das próprias apresentações", informa a BBC. Os artistas contarão com um show de luzes com exibição de drones, lasers, projeções e iluminações.

De acordo com a BBC, o tema da apresentação na coroação será ligado ao amor, respeito e otimismo. São esperadas celebridades e autoridades mundiais no evento, que estima receber um público de 20 mil pessoas.