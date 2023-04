Príncipe Harry irá à coroação do pai, mas sem Meghan

O príncipe Harry assistirá à coroação de seu pai, o rei Charles III, em 6 de maio, em Londres, apesar de sua controversa relação com a família real, mas sem sua esposa, Meghan, ou seus filhos.



A resposta do casal, que se mudou para os Estados Unidos em 2020, era muito aguardada desde o início de março, quando foi anunciado que eles haviam sido convidados para a cerimônia.



A presença, ou ausência, do duque de Sussex tem gerado uma série de especulações na mídia britânica, já que o casal multiplicou os ataques contra a família real nos últimos meses.



"O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o duque de Sussex participará da cerimônia de coroação na Abadia de Westminster em 6 de maio. A duquesa de Sussex permanecerá na Califórnia, com o príncipe Archie e a princesa Lilibet", disse o palácio em um comunicado.



A informação foi confirmada pela fundação Archewell, organização fundada pelo casal.



Nos últimos meses, o príncipe de 38 anos mostrou suas diferenças com a família, primeiro em uma série documental lançada em dezembro pela Netflix, e, mais recentemente, em suas polêmicas memórias na autobiografia "Spare" ("O que sobra" em português).



- Impopularidade -



Em seu livro, um sucesso de vendas, Harry detalhe o rompimento de suas relações com o pai e o irmão mais velho, o príncipe William.



Além disso, aborda a violenta discussão com o herdeiro do trono, sobre sua esposa Meghan, e acusa a rainha consorte Camilla, que também será coroada em 6 de maio, de revelar conversas privadas na imprensa.



No entanto, a minissérie e a autobiografia não aumentaram a popularidade do casal no Reino Unido. Sobretudo nos jornais britânicos, que não hesitam em criticá-los, enquanto expressam simpatia por William e sua esposa, Kate.



A coroação acontece em 6 de maio, mesmo dia do aniversário de Archie, filho mais velho do casal, que fará quatro anos.



De acordo com a imprensa britânica, a demora na resposta do casal gerou problemas organizacionais para a cerimônia.



Os organizadores, "exasperados", não conseguiram finalizar o plano para o local em Westminster enquanto aguardavam sua decisão, informou o Daily Mirror nesta quarta-feira (12).



Apesar das tensões com seu filho, Charles III gostaria da presença de Harry em sua coroação, segundo fontes próximas à família real.



Harry e Meghan retornaram ao Reino Unido em raras ocasiões desde que se mudaram em 2020, entre elas, o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro.



Cerca de 2.000 pessoas devem assistir à cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, que será seguida de um gigantesco concerto em Windsor, onde fica uma das principais residências da família real, a oeste de Londres.