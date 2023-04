Show para coroação de Charles III não terá estrelas da música britânica

Katy Perry, Lionel Ritchie e Andrea Bocelli encabeçam a lista de artistas que irão se apresentar no show para a coroação de Charles III em Londres em maio, anunciou nesta sexta-feira (14) a BBC, ao revelar os nomes das principais estrelas, nenhuma delas britânica.



O espetáculo eclético também contará com a presença da banda Take That e do compositor de música clássica Alexis Ffrench para um público esperado de 20 mil pessoas no castelo de Windsor, cerca de 40 km a oeste de Londres, um dia após a coroação de 6 de maio.



"O show celebrará um novo capítulo na história da nação, com temas de amor, respeito e otimismo, celebrando as quatro nações, suas comunidades e a Commonwealth", informou a BBC, que transmitirá o evento.



Haverá também um coral formado por membros de diferentes comunidades, incluindo socorristas, taxistas e bandas de reggae, além de um coral virtual formado por representantes da Commonwealth, aliança de nações integrada principalmente por ex-colônias britânicas.



O anúncio da programação confirma informações da imprensa de que grandes estrelas da música britânica, como Elton John, Adele, Ed Sheeran e Harry Styles não quiseram participar.



No ano passado, como motivo do 70º aniversário do reinado de Elizabeth II, bandas como Queen com Adam Lambert e Duran Duran, além de artistas como Alicia Keys e Rod Stewart se apresentaram no Palácio de Buckingham. Elton John gravou uma homenagem para a rainha.



A coração de Charles III, primeiro acontecimento deste tipo desde o de Elizabeth em 1953, não parece cativar os britânicos.



Mais preocupado com a alta da inflação que provocou uma grave crise social, o país viveu recentemente o Jubileu de Elizabeth II, em junho do ano passado, e seu funeral, em setembro.



De acordo com uma pesquisa do YouGov publicada nesta sexta-feira, quase dois terços dos britânicos (64%) e 75% dos jovens não estão interessados na coroação, mas 46% dos entrevistados afirmaram que assistirão à transmissão ou a algumas das comemorações previstas.



A coroação propriamente dita, em 6 de maio, acontecerá na Abadia de Westminster diante de 2 mil convidados e deve ter duração de uma hora, em um formato modesto em comparação com a cerimônia para Elizabeth II (8 mil convidados e três horas de duração).



Diversos monarcas e líderes estrangeiros comparecerão, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será representado por sua esposa, Jill. Já o príncipe Harry, o filho mais novo de Charles III, envolvido em conflitos públicos com a família real, comparecerá sem sua esposa, Meghan Markle.