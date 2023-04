Di Ferrero faz seu último show na carreira solo

O show de Di Ferrero no 200 Rock Fest nesse sábado (15/4), na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, foi um esquenta do cantor para a volta do NX Zero.

A banda passou cinco anos em um hiato e anunciou uma turnê que passará por pelo menos 18 cidades neste ano. Chamada de ‘Cedo ou Tarde’, a tour deve acontecer entre os meses de maio e agosto.

Ao Estado de Minas, Di Ferrero deu um spoiler sobre os shows. “Vai ser uma celebração. Vão ser músicas da carreira inteira. A gente vai fazer o show mais incrível que a gente já fez na vida, vai ser grande. A gente tá preparando um palco assim absurdo, coisas megalomaníacas no bom sentido”, disse.

Para ele, o retorno do NX Zero vai servir como inspiração para novas bandas e artistas. “O rock é mais uma linguagem do que um solo pesado de guitarra”, apontou.

A volta do NX Zero coincide com o momento em que diversas bandas do gênero emo ganham relevância novamente. Mas, para Di, esse fenômeno não é, necessariamente, um retorno do emo. “Não são só bandas emo, ou que se consideram emo. Eu acho que tem a ver com o pós pandemia, com a sensação, com o sentimento que todo mundo está no coração assim porque são letrar um pouco mais introspectivas”, explicou.

Di Ferrero volta aos palcos com o NX Zero a partir de maio (foto: Leandro Couri / EM / D.A. Press)

“Acho que todo mundo está num momento assim agora querendo crescer com esperança, querendo mostrar o seu valor pro mundo, se achar num lugar novo. Para mim, tem mais a ver com isso do que isso do que só o estilo de som. Então, eu fico muito feliz de rever isso.