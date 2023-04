Pitty: 'Sou uma loba solitária'

Há 20 anos, a baiana Pitty lançou o primeiro álbum, ‘Admirável chip novo’. A partir daí, ela se firmou como um dos maiores nomes do rock nacional e uma das poucas representantes femininas a alcançar o estrelato no ritmo. Nesse sábado (15/4), a roqueira agitou o público no 2000 Rock Fest, na Esplanada do Mineirão.

Tocando na íntegra e na ordem todas as músicas do álbum, ela comemorou as duas décadas de sucesso fazendo o público sair do chão, rebolar e cantar de uníssono. “Para mim, esse álbum representa um nascimento, foi como eu comecei, como as pessoas conheceram a minha carreira”, contou para o Estado de Minas.

Pitty ainda avalia que a obra dela envelheceu de modo positivo. “Poder celebrar esse álbum 20 anos depois é muito legal, saber que ele atravessou esse tempo todo, que continuou sendo relevante, que as letras continuam dialogando, talvez até mais com agora do que em 2003”.

Falta de mulheres no rock

Pitty sugere a criação de uma cota para artistas mulheres nos festivais (foto: Reprodução / Instagram / 2000 Rock Fest)

Única mulher no line-up do festival 2000 Rock Fest, Pitty é uma das poucas com carreira consolidada no mercado de rock brasileiro. Para ela, a falta de outras colegas fez com que a roqueira trilhasse seu caminho de maneira mais isolada. “Sempre fui meio loba solitária nesse rolê por essa circunstância. Mas sempre tentando puxar e trazer outras bandas e mulheres artistas que eu gosto”, afirmou.

Pitty ainda criticou o fato de ter o nome envolvido em polêmica com outras mulheres, o que incentivaria ainda mais a rivalidade feminina no mundo da música: “Eu não alimento. Eu alimento coisas boas, que contribuam de forma positiva e isso não é sobre mim, é sobre nós”.