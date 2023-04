Tico Santo Cruz diz que não vai mais falar sobre política nas redes sociais

Momentos antes da apresentação do Detonautas no 2000 Rock Fest, nesse sábado (15/4), na Esplanada do Mineirão, Tico Santa Cruz, vocalista da banda, revelou que não vai mais debater política em seu perfil nas redes sociais.

O cantor é conhecido pelas suas publicações contrárias a Jair Bolsonaro (PL). Nas eleições presidenciais de 2022, ele chegou a declarar apoio à candidatura de Ciro Gomes (PDT), mas depois passou a declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao mesmo tempo que ganhou mais relevância na internet por conta de seu posicionamento político, Tico também recebeu mensagens negativas e xingamentos.

“Eu vou ser bem honesto com você. Eu fiz a minha parte já. Tudo que eu tinha que falar, eu já falei. Eu me afastei completamente desse assunto, é um assunto no qual eu não quero mais participar em rede social”, afirmou.

Mas Tico deixou claro que o afastamento não significa que ele vai deixar de acompanhar o cenário político brasileiro. “A gente não pode deixar de prestar atenção no que está acontecendo, ter a nossa responsabilidade como cidadão”, declarou.

Para ele, a democracia é sim um espaço de divergências, mas que o posicionamento dele fez com que as pessoas o estigmatizassem. Por isso, seu foco agora é outro. “Todo mundo já sabe o que eu penso, e agora eu estou concentrado na minha família, na minha banda, no meu trabalho, porque ao mesmo tempo que de alguma forma eu colaborei com o diálogo, que é um diálogo truncado, a gente tem muitos problemas por conta disso”, avaliou.

Roqueiro prepara um livro

Tico Santa Cruz liderou o show do Detonautas para quase 15 mil pessoas, na Esplanada do Mineirão (foto: Reprodução / Instagram / 2000 rock fest)

Mas o afastamento de Tico Santa Cruz do tema política é apenas nas redes sociais. O roqueiro destaca as letras de cunho político da banda. “Lançamos, em 2021, o disco ‘Laranja’ que é uma crônica sobre o que estava acontecendo durante a pandemia e eu acho que ali está tudo escrito. Se tiver que falar alguma coisa, que seja através da música.

O cantor também prepara um livro analisando o cenário político brasileiro. “O livro vai ser contando essa história toda de todos os problemas, todas as coisas que aconteceram ao longo desses últimos anos e contando um pouco um pouco da minha história”, resumiu.

Para ele, é importante trazer parte das suas vivências para contextualizar seus posicionamentos. “É importante que as pessoas entendam o contexto, porque tem muita gente que descontextualizou o que eu falei e acabou criando um estigma da minha imagem, das minhas posições. Agora é hora de eu recuperar esse diálogo com as pessoas para que elas entendam, qual foi meu objetivo o tempo todo”, avaliou.

O livro ainda está em fase de produção e não tem data para chegar às livrarias.