The Town: Roberta Medina explica ausência de divas pop no line-up

Cidade da Música, no The Town, em São Paulo (foto: Divulgação/The Town)

Desde que se iniciaram os anúncios das atrações no The Town, o público brasileiro tem aguardado nomes de divas pop no line-up. As expectativas e rumores giravam em torno de Beyoncé, Rihanna, Katy Perry ou Taylor Swift. No entanto, a ausência destas artistas acabou frustrando milhares de fãs e Roberta Medina, vice-presidente Executiva do The Town e Rock in Rio, explicou o motivo.