Lollapalooza Br: saiba como evitar perrengues no festival

Lollapalooza Brasil 2023 acontece neste fim de semana, em São Paulo (foto: Divulgação)

A décima edição do festival Lollapalooza Brasil, que será realizado entre esta sexta-feira (24) e domingo (26), traz para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, gigantes da indústria musical atual como Billie Eilish, Lil Nas X, Rosalía e Drake.

Com ingressos ainda à venda —o valor da inteira para um dia sai por a partir de R$ 1.320— o festival costuma reunir ávidos fãs de música e movimentar a capital paulista.

Confira, abaixo, dicas para aproveitar a maratona de shows sem o perrengue de questões como chuva, transporte, alimentação e correria entre apresentações.

Como chegar e voltar

O festival não terá estacionamento oficial nesta edição e recomenda o uso do transporte público. O espaço em que acontece o Lollapalooza fica a 850 metros da estação da CPTM Autódromo (Linha 9-Esmeralda) e a locomoção também pode ser feita por ônibus —a SPTrans anunciou a circulação das linhas especiais 607L-10 (Autódromo de Interlagos - Term. Santo Amaro) e 606F-10 (Circular Lollapalooza - Autódromo).

É importante checar as alterações de vias e linhas próximas ao autódromo no site da empresa.

Os shows estão previstos para acabar às 22h45, na sexta (24), às 23h, no sábado (25) e às 22h30, no domingo (26), então é importante ficar de olho no horário de funcionamento das estações de metrô e CPTM, que vai até a meia-noite.

Outra opção é o transporte por aplicativos e a aquisição do transfer oferecido pelo festival —com saída do hotel Hilton Morumbi e Transamerica Higienópolis, o serviço custa R$ 150 por pessoa e já tem vários horários com vagas esgotadas.

O que levar e não levar

Frutas cortadas serão aceitas no festival, além de alimentos industrializados e água mineral em copos de plástico —estes precisam estar lacrados. Chapéus, bonés e protetor solar são boas dicas para se proteger do sol no Autódromo de Interlagos, que tem poucas áreas com sombra, e cangas são aliadas nas horas de descanso.

O festival destaca que câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais não são autorizadas —opte por categorias amadoras, como a Polaroid ou a digital. Cigarros eletrônicos, cartazes feitos com papelão grosso, canudos rígidos, revistas, jornais, livros, copos térmicos e os paus de selfie também são objetos vetados no evento. A lista completa pode ser vista no site (https://www.lollapaloozabr.com/information).

Caso a mochila fique pesada, o festival oferece lockers com valores que vão de R$ 35 a R$ 60 por dia e que têm entrada USB para recarga de celulares. A reserva também é feita no site do evento.

O que comer?

Além dos alimentos autorizados na entrada (item acima), o Lollapalooza convida restaurantes famosos, como a Braz Elettrica e o Hot Pork, para seu espaço Chefstage. Food trucks e outros pontos de alimentação, com lanches rápidos como pizza, hot dog e pastel, também ficam espalhados pelo autódromo.

Como comprar coisas no Lollapalooza?

Tudo no Lollapalooza é vendido por meio da pulseira Lolla Cashless —a mesma que serve para a entrada no festival— que é carregada nos caixas no autódromo. Uma vez abastecida, basta utilizá-la por aproximação para pagar alimentos, bebidas e produtos. Uma dica é fazer a carga online e antes do festival para economizar tempo na fila.

E se chover?

Há previsão de chuva para os três dias de festival e o evento proíbe a entrada de guarda-chuvas, então é importante se munir de capas de chuva ou comprá-las de ambulantes na entrada do autódromo —neste caso o preço fica mais salgado e pode chegar a R$ 20.

Botas ou galochas também são sugestões para se proteger da água e do barro durante a maratona de shows, e zip locks e bolsas impermeáveis podem ser usadas para embalar documentos, dinheiro, ingressos e celulares.

Planeje os shows que quer assistir com antecedência

O espaço de tempo entre os shows do festival muitas vezes não é suficiente para fazer o trajeto entre palcos e escolhas difíceis precisam ser feitas.

Uma dica é tirar algum tempo para planejar a lista de apresentações desejada para cada dia e escolher sair um pouco mais cedo —ou chegar um pouco mais tarde— para algumas atrações, sempre levando em conta pausas para alimentação e descanso.

LOLLAPALOOZA BRASIL

Quando Sex. (24) a dom. (26), a partir das 11h

Onde Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Cidade Dutra

Preço A partir de R$ 1.320 em Tickets For Fun

Link: https://www.lollapaloozabr.com/