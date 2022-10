Estreia brasileira de Billie Eilish será no Lollapalooza, em março de 2023

Cantora Billie Eilish vai se apresentar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (foto: Valerie Macon/AFP)

Da redação

O Lollapalooza anunciou a lista de artistas e bandas que vão se apresentar em sua próxima edição brasileira. O evento está marcado para 24 a 26 de março do ano que vem, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A primeira banda confirmada é o Blink 182.





O grupo, ícone do pop punk dos anos 1990 e 2000, postou em suas redes sociais o anúncio do retorno da formação original, com o guitarrista e vocalista Tom DeLonge se juntando novamente ao baixista e vocalista Mark Hoppus e ao baterista Travis Barker. Será a primeira vez do Blink 182 na América do Sul. Isso se explica pelo fato de Barker ter parado de viajar de avião para se deslocar por longas distâncias.

Além da banda americana, o Lollapalooza terá como atrações principais os rappers Drake e Lil Nas X, as cantoras pop Billie Eilish e Rosalía e a banda de rock australiana Tame Impala. O festival vai marcar as estreias tanto de Eilish quanto de Lil Nas X no Brasil, e de Drake (que cantou no Rock in Rio em 2019) em São Paulo.

A edição de 2023 também terá shows de The 1975 Jamie XX, Kali Uchis, Tove Lo, Cigarettes After Sex, Rise Against, Sofi Tukker, Modest Mouse e 100 Gecs, entre outros.

Baterista Pancho e guitarrista Chaene da Gama, da banda mineira Black Pantera, abrem o Rock in Rio 2022, em 2 de setembro (foto: Mauro Pimentel/AFP)

A lista de atrações nacionais inclui Ludmilla, Os Paralamas do Sucesso, L7nnon, Filipe Ret, Black Alien, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Larissa Luz. A mineira Black Pantera, banda de metal de Uberaba, também está confirmada. Este ano, o grupo brilhou na abertura do Rock in Rio, em setembro.

A escalação também traz, entre outros, Jane’s Addiction, Armin van Buuren, Claptone, Fred Again, Alison Wonderland, Gorgon City, Aurora, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Polo & Pan, John Summit, Gilsons, Tássia Reis, Ana Frango Elétrico e Mulamba.

Passaporte a partir de R$ 2 mil

Até o momento, há duas modalidades de ingressos disponíveis para o Lollapalooza 2023: o quarto lote do Lolla Pass, que dá acesso aos três dias do festival por R$ 2.020 (entrada social, com desconto mediante doação de R$ 30 ou R$ 40) ou R$ 3.600 (inteira), além do Lolla Comfort, que dá acesso à área VIP e está no terceiro lote, por R$ 3.274 (entrada social) ou R$ 5.880 (inteira). Em 2023, o festival vai completar 10 anos no Brasil.