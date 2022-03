Rosalía lança 'Motomami' e brilha como a estrela espanhola do pop

Sem deixar de lado as raízes da música espanhola, Rosalía constrói carreira internacional no universo pop (foto: Daniel Sannwald/divulgação)

Quatro anos depois do lançamento de "El mal querer" (2018), consagrado como álbum do ano no Grammy Latino 2019, Rosalía está de volta com novo trabalho de estúdio. A cantora espanhola lançou, na última sexta-feira (18/3), seu terceiro disco, "Motomami", no qual se aproxima ainda mais da música pop sem deixar de lado as experimentações sonoras e visuais pelas quais ficou conhecida.





DO HIP-HOP AO CARIBE

Extenso para os padrões atuais, com 16 faixas distribuídas ao longo de pouco mais de 42 minutos, “Motomami” tem elementos de flamenco espanhol e do reggaeton porto-riquenho, ao mesmo tempo em que é cheio de referências do hip-hop e pop norte-americanos.





Em faixas como “La fama”, parceria com The Weeknd lançada como primeiro single do álbum, em novembro de 2021, Rosalía recorre à bachata, ritmo musical da República Dominicana, para cantar sobre os prós e contras de ser uma celebridade.





“A fama é uma amante ruim/ Ela não vai te amar de verdade/ É traiçoeira demais/ Assim como fácil vem, fácil vai embora” – a dupla canta no refrão, em língua espanhola.





Na insinuante “Saoko”, lançada em fevereiro com versos que parecem criados para virar hit no TikTok, a artista desafia os ritmos latinos ao abordá-los de forma experimental.





Concebida a partir de fragmentos de “Saoco”, lançada por Wisin e Daddy Yankee em 2004, a música de Rosalía adiciona ao reggaeton elementos de música eletrônica em momentos improváveis, além de ter o verso chiclete “Chica, ¿qué dices?/ Saoco, papi, saoco”.





Essa lógica acompanha “Chicken teriyaki”, também lançada em fevereiro. Em meio a vozes com efeitos e batidas eletrônicas, a artista une reggaeton e pop na faixa dançante e divertida, com versos que potencializam o apelo comercial, evidenciados no refrão viciante “Pa' ti naki, chicken teriyaki”, que já chega com dancinha.





Já em “Hentai”, Rosalía se mostra vulnerável, na maior parte do tempo distante da parafernália eletrônica. Com vocais poderosos diante apenas de um piano, ela transforma frases de cunho sexual em uma espécie de balada romântica de duplo sentido.





“Motomami” ainda reserva surpresas que provam o quanto a artista, de 28 anos, esteve disposta a desviar do óbvio durante a produção do trabalho. Na faixa “Cuuuuuuuuuute”, por exemplo, ela sampleia a bateria de uma escola de samba, enquanto “Bizcochito” remete a “Hollaback girl” (2004), de Gwen Stefani.





O disco conta com as ótimas baladas “G3 N15” e “Como un g”, mas o destaque mesmo fica para a derradeira “Sakura”, aparentemente gravada ao vivo, na qual Rosalía explora toda sua potência vocal. Encerramento bastante apropriado para quem se tornou uma das artistas mais celebradas da atualidade.





Prova disso é a lista de colaboradores que a ajudaram a construir o disco. Além de The Weeknd, o álbum conta com o cantor James Blake, o rapper Q-Tip e a cantora dominicana Tokischa. Entre os produtores estão El Guincho, Pharrell Williams, Tainy, Michael Uzowuru, Dylan Patrice e Noah Goldstein.





Para quem decidiu investir em uma carreira internacional sem abrir mão de suas raízes, Rosalía chegou longe. Depois de chamar a atenção com “El mal querer”, sucessor do disco de estreia “Los Àngeles” (2017), ela aproveitou para se firmar como uma das principais artistas de língua espanhola na indústria norte-americana.

CINEMA E SÉRIE

A espanhola emplacou o hit global “Con altura”, em 2019, ao lado do colombiano J Balvin (música que popularizou o verso “La Rosalía”), fez ponta no filme “Dor e glória” (2019), de Pedro Almodóvar, cantou com Billie Eilish em “Lo vas a olvidar” (2021) para a trilha sonora da série “Euphoria” e, recentemente, se tornou a primeira artista a apresentar duas canções em espanhol em toda a história do programa “Saturday night live”.





“Motomami” faz parte do plano de dominação mundial e, ao que tudo indica, ela está no caminho certo. Somente um disco ousado e ambicioso, cheio de elementos comuns e diferentes, poderia agradar a tanta gente.





"MOTOMAMI"



“MOTOMAMI”

Disco de Rosalía

16 faixas

Sony Music

Disponível nas plataformas digitais