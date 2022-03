Charli XCX lança o disco 'Crash', com seu pop sob medida para emplacar hits

Charli XCX, de 29 anos, repete cenas do longa "Crash - Estranhos prazeres" nas fotos de divulgação do novo disco (foto: Atlantic Records/divulgação)

Dois anos depois do álbum pandêmico “How I'm feeling now”, Charli XCX está de volta com novo trabalho de estúdio. A cantora britânica lançou, na última sexta-feira (18/3), “Crash”, disco que encerra seu contrato com a gravadora Atlantic Records.

SANGUE

Na capa do registro, Charli, de 29 anos, aparece com o rosto ensanguentado, visto através do para-brisa rachado de um carro. Apesar da referência, “Crash” não soa nem um pouco acidental. Muito pelo contrário, parece milimetricamente pensado para ser um sucesso.

Tanto é que o disco chega sete meses após o início de sua divulgação. O primeiro single, “Good ones”, foi lançado em setembro de 2021, dando o pontapé inicial na nova fase da carreira da artista.

Com produção de Oscar Holter, que trabalhou com The Weeknd no disco “After hours” (2020), essa canção já mostrava a predisposição de Charli para se inspirar na estética dos anos 1980 e expor, na letra, algumas feridas do passado.

A mesma ideia esteve presente no segundo single, “New shapes”, lançado em novembro do ano passado com a participação de Christine and The Queens e Caroline Polachek, com quem Charli havia colaborado anteriormente nas músicas “Tears” e “Gone”, respectivamente.

A produção é assinada pelo artista Deaton Chris Anthony e Lotus IV, conhecido por produzir trabalhos de David Guetta, Ty Dolla $ign, Sam Smith e Rita Ora.

Em janeiro de 2022, Charli XCX deu continuidade ao lançamento do repertório com “Beg for you”. Ponto alto da divulgação do novo trabalho, a música é fruto da parceria com a cantora e modelo nipo-britânica Rina Sawayama.

A gravação ganhou popularidade na internet por trazer o sample de “Cry for you”, sucesso da cantora e compositora sueca Petra Marklund, mais conhecida pelo nome artístico de September.

Com a chegada do mês de lançamento do disco, Charli XCX acelerou a divulgação dos singles. Em 1º de março, ela lançou “Baby”, com levada sexy produzida por Justin Raisen.

Na última segunda-feira (14/3), chegou às plataformas a emotiva “Every rule” e, na quinta-feira (17/3), foi a vez da dançante “Used to know me”.

Considerando que metade das canções do álbum chegaram ao mundo antes do lançamento completo do registro, já era possível imaginar que ele seria voltado para músicas com refrões marcantes e batidas inovadoras, na tentativa de emplacar hits.

A lista de colaboradores cresce a cada faixa. Em “Crash”, Charli trabalhou com A. G. Cook, Oneohtrix Point Never, Ariel Rechtshaid, Ian Kirkpatrick e Mike Wise. O time de produtores transformou o trabalho em um registro pop indefinido e diverso, no melhor sentido.

O álbum é dedicado à cantora e DJ escocesa Sophie, que morreu em janeiro de 2021, aos 34 anos, e havia trabalhado com Charli como autora e produtora de “Vroom vroom”, faixa-título do EP da artista lançado em 2016. A cantora trans sofreu um acidente na Grécia, ao escorregar e cair do local que escalou com o objetivo de ver a Lua.

“Crash” é o quinto álbum de estúdio de Charli XCX. A cantora e compositora britânica começou a ganhar notoriedade mundial com o hit “I love it”, escrito por ela e lançado pela dupla sueca Icona Pop em 2012.

Depois de assinar com a Atlantic Records, lançou seu disco de estreia, “True romance” (2013), bastante influenciado pela estética dos anos 1980. Em 2015, Charli fez o álbum “Sucker”, que traz a música “Boom clap”, usada na trilha sonora da adaptação cinematográfica do best-seller “A culpa é das estrelas”.

PABLLO VITTAR

Em 2019, ela lançou “Charli”, com uma série de parcerias, incluindo Sky Ferreira, Troye Sivan, a banda Haim, Clairo e a drag queen brasileira Pabllo Vittar.

Em 2020, impedida pela pandemia de cumprir a agenda de shows para divulgar seu terceiro disco, Charli XCX iniciou a produção de “How I'm feeling now” com a ajuda dos fãs, por meio da internet.

Em 2017, a artista também lançou as mixtapes “Number 1 angel” e “Pop 2”.

(foto: Atlantic Records/divulgação)





“CRASH”

Disco de Charli XCX

12 faixas

Atlantic Records/Warner

Disponível nas

plataformas digitais