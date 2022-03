Foo Fighters: fãs homenageiam Taylor Hawkins no Lollapalooza

Henry Sima Mura, de 30 anos, com a camisa em homenagem ao baterista (foto: Natasha Werneck/EM/DA PRESS )

Carlos Anttioli, de 45 anos, no Lollapalooza (foto: Natasha Werneck/EM/DA PRESS )

Alexandre Crespo, de 35 anos, viajou de Curitiba (PR) para ver a banda favorita tocar no Lollapalooza (foto: Natasha Werneck/EM/DA PRESS )

A morte do baterista Taylor Hawkins, da banda Foo Fighters, abalou milhares de fãs que compraram os ingressos para este domingo (27/3) do Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Homenagens para o artista, feitas pelo público, foram estampadas em camisetas.Henry Sima Mura, de 30 anos, é de São Bernardo, em São Paulo, e veio para o festival com o rosto de Taylor improvisado em sua camisa do Foo Fighters. Para ele, o baterista era uma inspiração e sente um vazio no dia de hoje sem a apresentação da banda. "É uma frustração ter comprado o ingresso para ver o Foo Fighters e chegar aqui hoje e não ter, apesar de que a gente não pode fazer nada porque foi uma tragédia. Como a gente já tinha tudo planejado para vir, mantivemos os planos, torcendo para os outros shows serem bons", lamenta.A notícia da morte de Taylor foi um choque para ele. "Fiquei arrasado com a notícia. Já toquei bateria e o Foo Fighters é minha banda favorita. Já fui em três shows e a energia que o Taylor passava no palco era uma motivação pra querer voltar a tocar", conta.Alexandre Crespo, de 35 anos, viajou de Curitiba (PR) para ver a banda favorita tocar no Lollapalooza e recebeu a triste notícia no hotel um dia antes da apresentação. "Hoje é meu primeiro dia, comprei para o Foo Fighters. É uma sensação de tristeza, mas não podia deixar de vir porque vai ter o tributo para o Taylor no fim", ressalta."Sou fã da banda há 23 anos, desde o início. O Taylor era uma das almas do grupo no palco, um cara que animava os shows, um baterista excepcional. Não sei o que vai ser do Foo Fighters sem eles", completa.Para Carlos Anttioli, de 45 anos, o destino da banda é o fim. "É péssimo pela perda dele, mas também pela expectativa que tinha para o show. Eu acredito que a banda acabou no dia de ontem. Imagino que a banda não vai continuar mais, até porque é a segunda perda próxima do Dave Grohl", diz, lembrando da morte de Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, em 1994. "Eu comprei o ingresso pra ver eles. Então não faz muito sentido mais por toda essa tristeza", acrescenta.A banda encerraria o Lollapalooza 2022, mas foi necessário realizar ajustes devido a perda. Planet Hemp e Emicida convidam DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drink Barbosa e Rael para uma homenagem à Taylor Hawkins.No sábado, vários artistas prestaram homenagem ao baterista durante o Lollapalooza. Uma das principais atrações de ontem, a cantora Miley Cyrus, dedicou o show ao artista chorou antes de uma de suas músicas relembrando o amigo.Segundo Miley, quando seu avião foi atingido por um raio quando estava indo para o Paraguai fazer um show, o baterista já estava no país e ele foi uma das primeiras pessoas que ela entrou em contato."Eu quero enviar meus sentimentos mais sinceros para a família Hawkins e Foo Fighters", declarou a cantora. "Tivemos uma experiência muito terrível. Estávamos voando para um dos outros festivais e nosso avião foi atingido por um raio e tivemos que fazer um pouso de emergência e a primeira pessoa que eu liguei foi Taylor. Ele já estava no festival e seria a hora que eu veria meu amigo, mas não vi", lamentou.Eu seguida ela dedicou uma de suas canções ao amigo, que se chama "Angels Like You". O palco Budweiser foi todo iluminado pela lanterna dos celulares do público enquanto Miley tentava cantar, interrompida várias vezes pelo choro.Além dela, mais cedo, Alessia Cara também se emocionou durante sua apresentação no palco Adidas. Enquanto as lágrimas caiam, a cantora fez uma reflexão: "Estamos todos absolutamente devastados e enviamos todo nosso amor à família, amigos e fãs. É uma perda muito pesada para a comunidade da música e para o mundo no geral. É incrível ver como a arte conecta as pessoas e como seu propósito na terra é tão importante. Isso me fez pensar sobre a vida e como é maluca e curta. Sei que alguns dias podem ser muito difíceis, eu tenho minhas próprias lutas e sei que todos vocês também, todos já passaram pela tristeza e dor. Algumas vezes a vida é tão difícil que você não queira viver nela mais, eu entendo, mas ao mesmo tempo temos que continuar vivendo pelas pessoas que não podem mais. Temos que continuar e lembrar disso mesmo que pareça que não teremos mais dias bons."Emicida também foi uma das atrações de hoje que prestou homenagem ao baterista. "Nossos corações ficaram partidos porque acredito que todos nós, de alguma maneira, admiramos o Foo Fighters pra car*lho, pela música, pela energia, pela história, pela capacidade. Nesse momento, queria emanar daqui as melhores energias pra família do nosso irmão que infelizmente nos deixou ontem", disse o rapper.Taylor Hawkins, de 50 anos, morreu na sexta-feira (25/3), em um hotel de Bogotá, na Colômbia, horas antes da apresentação do grupo no Festival Estéreo Picnic. Apesar da causa da morte não ter sido divulgada, um estudo forense inicial do corpo encontrou 10 substâncias, incluindo maconha, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opióides.