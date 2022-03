Lollapalooza: Miley Cyrus chora ao dedicar música a Taylor Hawkins; veja

Miley Cyrus se emociona ao dedicar "Angels Like You" a Taylor Hawkins (foto: Natasha Werneck/EM/D.A/Press)

A morte do baterista Taylor Hawkins, da banda Foo Fighters , marcou a segunda noite do festival Lollapalooza, neste sábado (26/3), com muita emoção. Uma das principais atrações de hoje, a cantora Miley Cyrus, dedicou o show ao artista e chorou antes de uma de suas músicas relembrando o amigo.





Segundo Miley, quando seu avião foi atingido por um raio durante viagem da Colômbia para o Paraguai, o baterista já estava no país e foi uma das primeiras pessoas que entrou em contato.





"Eu quero enviar meus sentimentos mais sinceros para a família Hawkins e Foo Fighters", declarou a cantora. "Tivemos uma experiência muito terrível. Estávamos voando para um dos outros festivais e nosso avião foi atingido por um raio e tivemos que fazer um pouso de emergência e a primeira pessoa que eu liguei foi Taylor. Ele já estava no festival e seria a hora que eu veria meu amigo, mas não vi", lamentou.





Em seguida, ela dedicou "Angels Like You" ao músico. O palco Budweiser foi todo iluminado pela lanterna dos celulares do público enquanto Miley tentava cantar, interrompida várias vezes pelo choro.





Além dela, mais cedo, Alessia Cara também se emocionou durante a apresentação no palco Adidas. Enquanto as lágrimas caiam, a cantora fez uma reflexão: "Estamos todos absolutamente devastados e enviamos todo nosso amor à família, amigos e fãs. É uma perda muito pesada para a comunidade da música e para o mundo no geral. É incrível ver como a arte conecta as pessoas e como seu propósito na terra é tão importante. Isso me fez pensar sobre a vida e como é maluca e curta. Sei que alguns dias podem ser muito difíceis, eu tenho minhas próprias lutas e sei que todos vocês também, todos já passaram pela tristeza e dor. Algumas vezes a vida é tão difícil que você não quer viver nela mais, eu entendo, mas, ao mesmo tempo temos que continuar vivendo pelas pessoas que não podem mais. Temos que continuar e lembrar disso mesmo que pareça que não teremos mais dias bons.", refletiu.





Emicida também foi uma das atrações deste sábado que prestou homenagem ao baterista . "Nossos corações ficaram partidos porque acredito que todos nós, de alguma maneira, admiramos o Foo Fighters pra car*lho, pela música, pela energia, pela história, pela capacidade. Nesse momento, queria emanar daqui as melhores energias pra família do nosso irmão que infelizmente nos deixou ontem", disse o rapper.