Lollapalooza: Blink-182 cancela show; veja quem é a nova atração

Blink-182 cancela show no Lollapalooza Brasil 2023 (foto: Reprodução/Instagram) A banda Blink-182 precisou cancelar todas as apresentações que faria na América do Sul e no México devido a problemas de saúde de um dos seus integrantes. Isso inclui o show do Lollapalooza Brasil, que estava marcado para o dia 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival anunciou uma nova atração para substituir o grupo: Twenty Øne Piløts.









Travis Barker machucou o dedo no ensaio da banda Blink-182 e precisou passar por cirurgia (foto: Reprodução/Instagram)







Desde já, a banda - formada por Mark Hoppus (baixo e vocal), Travis Barker (bateria) e Tom DeLonge (guitarra e vocal) - confirmou presença no Lollapalooza Brasil 2024.





Twenty Øne Piløts

A banda Twenty Øne Piløts passou pelo Lollapalooza em 2016 e também em 2019, onde a apresentação foi definida como “arrebatadora”, na época. Agora, de volta ao país, a dupla de Ohio formada por Tyler Joseph e Josh Dun prepara um reencontro com o público do LollaBR com uma energia ainda mais intensa e um repertório de hits.





Vale ressaltar que a banda esteve no Brasil há quatro meses, onde confirmaram o fim da "tour".





Ingressos poderão ser reembolsados

Os fãs que compraram ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day para o dia 25 de março terão a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento neste ano ou solicitar o reembolso do valor dos ingressos.





A solicitação deve ser feita imprescindivelmente no período de 01 de março a 7 de março de 2023. Importante: Os ingressos de 2023 não serão válidos para a edição de 2024.





A Política de Reembolso será enviada por e-mail aos titulares das compras dos ingressos e também estará disponível para consulta no site oficial do evento: https://www.lollapaloozabr.com/politica-de-ingressos-25-03.





Vale lembrar que somente o titular da compra do ingresso poderá solicitar o reembolso.





Confira a programação do Lollapalooza Brasil 2023:

24 de março, sexta-feira

Billie Eilish , Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol





25 de março, sábado

Twenty Øne Piløts, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.., Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, YUNGBLUD, LUDMILLA, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz





26 de março, domingo

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, The Rose, WILLOW, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert





Lollapalooza Brasil

Dias 24, 25 e 26 de março de 2023

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo

