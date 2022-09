Lollapalooza 2023 abre pré-venda de ingressos e internet critica preços

Festival Lollapalooza chega à décima edição em 2023. O evento foi criado em Chicago, nos Estados Unidos (foto: Scott Olson/Getty Images/AFP )

Os amantes de festivais estão em alvoroço nesta sexta-feira (16/9). O festival Lollapalooza começou hoje a pré-venda para a edição 2023. Nesse primeiro momento, os ingressos são destinados a clientes do banco Bradesco. Mas o que chamou a atenção dos internautas foi o preço salgado das entradas.

Conforme divulgado no perfil oficial, o ingresso mais simples, chamado Lolla pass, pode ser comprado a partir de R$ 900; o comfort pass, R$ 1.620; e o lounge pass, R$ 3.700. Ainda segundo o festival, esses valores já têm o desconto de 15% destinado aos clientes do banco.

A comparação com os valores do Rock in Rio foi inevitável. Para o festival, que foi realizado entre 2 e 11 de setembro, o ingresso era R$ 625, a inteira, e R$ 321, a meia. Vale lembrar que o preço corresponde à entrada de um dia do evento, enquanto no festival paulista é para os três dias.

o show do paramore no lolla 2023 com os três fãs q conseguiram pagar o ingresso milionário pic.twitter.com/QWwIUVZAix %u2014 jessie %uD83C%uDF3B FAITH IN THE FUTURE/ 6MORE (@sunflowiped) September 14, 2022

eu to vendo gente achando normal pagar 900 reais nesse lolla pass com argumento de "ah mas são 300 reais por dia" vocês tão ligados que é TREZENTOS REAIS num ingresso MEIA?? Imagina o preço absurdo do normal pic.twitter.com/jZNu9TFOMt %u2014 ronaldo (@paramorzao) September 16, 2022

meu cartão de crédito falando comigo depois que eu comprar ingresso do lolla pra ir ver paramore: pic.twitter.com/3VbfFWb8Zf %u2014 hello kitty bombada (@dwgio_) September 15, 2022

ATA que eu vou pagar mil reais pra ver a billie eilish no lolla (disse eu chorando por não tem mil reais pra pagar %u2014 Mari %uD83E%uDE90 jurídico billie eilish (@birieilish) September 15, 2022

reclamando da fatura a semana inteira e sou o próximo na fila do lolla amo pic.twitter.com/Z4PaQw9tW5 %u2014 rodrigo (@louvreswriter) September 16, 2022

o QUARTO LOTE do Lolla 2022 tava mais barato que o PRIMEIRO LOTE do Lolla 2023 kkkkkk vai se fuder sério mesmo pic.twitter.com/fupUNsKntR %u2014 clara (@killingmoons) September 16, 2022

Lineup não divulgada

Apesar de as vendas das entradas já terem começado, o Lollapalooza ainda não confirmou os artistas que se apresentarão no festival. Mas o jornalista José Noberto Flesch divulgou que o evento deve receber nomes como Paramore, Blink 182 e Billie Eillish. Outras atrações como Olívia Rodrigo, Tyler the creator e Red hot chilli peppers estão entre os cotados para o festival.

O Lollapalooza será realizado em 24, 25 e 26 de março, em São Paulo. Os interessados podem comprar os ingressos no site https://www.lollapaloozabr.com/