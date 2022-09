Rock in Rio: copos, sacolas e até cocô no chão na última noite do festival

Capa de chuva foi um dos itens encontrados no chão durante o show do Rock in Rio (foto: Ana Raquel Lelles)

Se os grandes shows marcaram positivamente a última noite do Rock in Rio, o ponto negativo foi a sujeira deixada por parte do público. O chão do Palco Mundo estava muito sujo na noite deste domingo (11/9). A principal área do festival tinha copos jogados, sacolas plásticas e de papel e capas de chuva, além de dejetos físicos das pessoas.Apesar de ter vários lixos espalhados pela área do palco, o chão do festival ficou com muita sujeira, principalmente após as apresentações de Ivete Sangalo, Rita Ora e Megan Thee Stalion.

Vale destacar que vários profissionais da limpeza do Rio de Janeiro trabalham no festival. Além disso, foram feitos vários pedidos do evento para as pessoas não jogarem lixo no chão. Mas isso não impediu que parte do público poluísse a área, dificultando o trabalho da equipe de limpeza.

Na noite do último sábado (11/9), a área também estava extremamente suja durante o show do Coldplay. Por causa da chuva, o lixo jogado no chão ficou preso e boiando em poças de água.

No último domingo (3/9), fãs do Justin Bieber contaram que estavam com fraudas geriátricas e lencinhos para urinar enquanto estavam na grade.

Papelão jogado no chão (foto: Ana Raquel Lelles)

Sujeira no chão (foto: Ana Raquel Lelles)

Copos de plástico eram vistos pelo chão (foto: Ana Raquel Lelles)

Até um cocô (isso mesmo!) foi visto no chão neste domingo (foto: Ana Raquel Lelles)