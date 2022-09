'Tropa da Ludmilla' invade Palco Sunset na última noite de Rock in Rio

A “tropa da Ludmilla” invadiu o Palco Sunset, do festival Rock in Rio, na noite deste domingo (11/9). O espaço ficou pequeno para o tamanho da multidão, que se formou para ver a carioca cantar seus maiores hits.



Com uma abertura nostálgica, a artista relembrou suas grandes conquistas, como os 10 anos de carreira e ser a primeira mulher brasileira a fechar o Palco Sunset do Rock in Rio.

Comecei MC Beyoncé, apresentei a Ludmilla a vocês, a "Danada" fui eu, me tornei Rainha, da Favela e do Pagode, mas agora é chegada a hora de mostrar ao Brasil e ao mundo, no que todas essas versões me transformaram! @rockinrio #LudmillaNoMultishow pic.twitter.com/QheEO1scFv — LUDMILLA (@Ludmilla) September 12, 2022

A “danada” passou por todas as fases artísticas, desde o funk raiz até a recente investida no pagode. Ela também mostrou no telão comentários racistas que recebeu ao longo de sua trajetória como figura pública.



O show

Lud sessions

Troca de look

A cantora tocou bateria na música “Deixa de onda”. E trouxe a “santa ceia” formada por mulheres como no clipe de “Rainha da favela”. Tasha & Tracie e Mc Sofia que deram uma palhinha.Tati Quebra Barraco também estava no palco e cantou o hit “Boladona” com o público. Majur encantou a plateia com AmarElo, com Emicida.Ludmilla não deixou o sucesso da lud sessions de fora. Uma parte do repertório do episódio com Glória Groove ficou dentro do repertório.

Saindo de um look preto, bem rock, a artista colocou um macacão amarelo neon.



Depois, ela vestiu uma blusa do Brasil com um shortinho. Bem estilo “Rainha da Favela”.

Ludmilla contou com um grande balé, que a acompanhou nas principais músicas e também se apresentou solo.



Representatividade LGBTQIAP+

Música inédita

Problemas

Ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, a cantora cantou “Maldivas”, um hino de romance sáfico.A canção foi cantada por todo o público. A artista até pediuA cantora tocou uma música inédita, “Tic tac”, no palco do Rock in Rio. A canção é uma parceria com o cantor Sean Paul.Nas redes sociais, a artista postou: “Sejam bem-vindos à minha nova era”.Apesar do sucesso e da qualidade do show de Ludmilla, o Espaço Sunset se tornou pequeno para a multidão. Além dos “empurra e empurra” na plateia, quem estava atrás também teve dificuldade para ouvir algumas músicas.