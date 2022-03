Beijos e tapas no bumbum: Miley recebe Anitta no palco do Lollapalooza

Miley Cyrus recebe Anitta no palco do Lollapalooza (foto: Natasha Werneck/EM/D.A/Press)

Amizade do pop! Miley Cyrus recebeu Anitta no palco do Lollapalooza neste sábado (26/3) e levou o público à loucura. Juntas, elas cantaram o último single da brasileira, "Boy's Don't Cry", e Miley rasgou elogios a amiga. Amizade do pop! Miley Cyrus recebeu Anitta no palco do Lollapalooza neste sábado (26/3) e levou o público à loucura. Juntas, elas cantaram o último single da brasileira, "Boy's Don't Cry", e Miley rasgou elogios a amiga.





Em um dos momentos mais divertidos da noite - entre beijos e tapas no bumbum - Miley e Anitta cantaram, dançaram e foram ovacionadas pelo público.





A brasileira conseguiu alcançar o primeiro lugar entre as músicas mais ouvidas no mundo todo no Spotify, com seu hit "Envolver", e se tornou a primeira artista do Brasil a alcançar essa marca.





Miley também contou que Anitta é o tipo de amizade que pode contar pra todos os momentos. "Anitta é uma dessas pessoas que eu sei que, se eu ligar apenas para conversar no meu quarto, desgraçada da cabeça por causa de alguma merda de garoto ou merda assim, ela vai estar lá", disse.





Entre abraços, beijos e até tapas no bumbum, Miley e Anitta performaram o hit da cantora brasileira "Boys Don't Cry" (foto: Multishow/Reprodução)

"Mas se eu ligar para Anitta e falar que quero sair, que quero fazer a maior festa que o mundo já viu, ela garantiria que eu conseguiria a festa mais louca. E se eu ligasse para ela e dissesse que quero que ela venha para o Lollapalooza e cante sua música nova para mim, ela também faria. Vou precisar começar a vir para o Brasil mais vezes para ver a Anitta. Ela tem um dos maiores sucessos do mundo agora. E acredito que ela seja a primeira brasileira a fazer isso. Demorou, mas se fosse alguém, fico feliz que foi minha amiga Anitta", completou Miley.



NÃO GENTE MINHA TECLA CAPS LOCK NÃO QUEBROU, É QUE EU TÔ EMOCIONADO! %uD83E%uDD7A%uD83E%uDD7A%uD83E%uDD7A @anitta, nossa #1, no palco com a Miley!! #MileyCyrusNoMultishow #LollaBRNoMultishow pic.twitter.com/zWbJ4IE5xR %u2014 Multishow (@multishow) March 27, 2022

Homenagem