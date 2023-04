Público critica mudanças em formato e line-up do Festival Breve

Mudanças foram anunciadas pela organização do festival faltando 20 dias para o evento (foto: Instagram/Reprodução)

O Festival Breve, marcado para o dia 22 de abril, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, anunciou mudanças no formato e line-up do evento. Agora, o festival de música vai das 14h até as 5h, totalizando 15 horas de entretenimento, além de reunir todos os artistas em um só local, o chamado “Palco Breve”.

Além disso, artistas que já estavam confirmados no festival, como Luísa Sonza, Matuê, Bala Desejo, Gui Boratto e VHOOR, foram cancelados e um novo line-up foi divulgado. Confira os shows:

Entretanto, as mudanças não foram bem recebidas pelo público do festival. Muitas pessoas reclamaram nas redes sociais das alterações serem feitas faltando apenas 20 dias para o evento.

"Vocês sabem que teve algumas pessoas que compraram justamente por ‘x’ shows que foram cancelados ‘né mores’? Mudar toda a logística e avisar pro público faltando 20 dias é no mínimo falta de planejamento”, escreveu um.

“Que isso? Normalizaram cancelar artista de última hora em festival?”, desabafou outro.

A justificativa da mudança nas apresentações, segundo a organização do festival, foi o novo modelo do evento. Agora, os principais shows vão acontecer no “Palco Breve”, na parte de dentro do estádio, “para que o público não perca nenhum show”.

"Conseguimos viabilizar quase toda a programação já anunciada, com encontros inéditos entre artistas, mas infelizmente não foi possível manter 100% das atrações divulgadas (anteriormente)”, informou a organização do show.

O evento ainda informou que o público pode solicitar reembolso até o dia 19 de abril pelo e-mail contato@ingresse.com.