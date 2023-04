Zé Felipe faz rap para defender Virgínia em briga com Evaristo e vira meme

Zé Felipe, Virgínia e Evaristo Costa ficaram entre os assuntos mais comentados da internet após uma discussão entre eles (foto: Reprodução / Instagram)

Depois da confusão entre Evaristo Costa e Virgínia, o marido da influenciadora, o cantor Zé Felipe, publicou um áudio em que faz um rap em defesa da esposa e das filhas nessa quarta-feira (5/4). A música, no entanto, não agradou os internautas, que fizeram piada com a situação.

“Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virgínia”, começa a música. Evaristo Costa comentou na manhã dessa quarta-feira que “mãe é quem cria” em um vídeo em que Maria Alice, filha mais velha de Zé Felipe e Virgínia , se preparava para tomar vacina, quando ela preferiu o colo da babá do que ficar com a influenciadora.

Em seguida, o casal respondeu ao comentário, o que levou a um pedido de desculpas do jornalista. Mas não foi suficiente para o filho de Leonardo, que resolveu fazer a música. “Poderia estar aqui falando de coisa boa, amanhã é aniversário da minha patroa. Ela é dona da WePink, mulher forte, guerreira,

base da minha vida, minha base perfeita”, diz um trecho da música.

O rap não foi nada bem visto pelas redes sociais. “Literalmente um atentado contra a minha vida esse áudio, eu tô corroendo em vergonha”, comentou um perfil. “Muito bom, ouvi no mudo”, brincou outro. Alguns internautas colocaram Evaristo de volta na história, dizendo que não vão perdoar o jornalista por terem ouvido a música.

Outras piadas ressaltaram o trecho em que Zé Felipe cita a WePink e a palavra “base”. Isso porque a marca da influenciadora lançou uma base, no valor de R$ 200, como um produto de maquiagem de luxo, mas recebeu diversas críticas de blogueiras do ramo. “Se ela é a base, sabemos porque a criança prefere a babá”, debochou um perfil.

Ouça a resposta de Zé Felipe para Evaristo Costa

%uD83D%uDEA8AGORA: Zé Felipe faz um rap em defesa de sua esposa Virgínia: "Respeita as minhas Maria. Respeita uma mãe, a minha mulher". pic.twitter.com/elwvM4fd6K %u2014 CHOQUEI (@choquei) April 5, 2023

“Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virgínia

Ela sempre no corre, trampando a mil

Sempre apanhando mas nunca caiu

É fácil chegar falando o que quer

Respeita uma mãe, a minha mulher

Atrás da tela tu não sabe, irmão, que o comentário escroto parte um coração

Tu tem 46 e 20 de profissão, não é mais um menino, devia ter noção

Então se liga, fala o que queria, escuta o que devia

Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias

E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista amador, um cuzão

Se você prega e não faz, não venha postar a pomba branca da paz

Poderia estar aqui falando de coisa boa

Amanhã é aniversário da minha patroa

Ela é dona da WePink, mulher forte, guerreira

Base da minha vida, minha base perfeita

Então se liga, fala o que queria, escuta o que devia

Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias

E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista amador, um cuzão

Se você prega e não faz, não venha postar a pomba branca da paz”

Entenda a briga

Um vídeo em que Maria Alice chora antes de tomar vacina e pula do colo da mãe para os braços da babá foi postado nas redes sociais e alvo de diversas críticas de internautas, que apontaram que a menina prefere a funcionária do que a influenciadora. Um dos comentários foi de Evaristo, que postou: “Mãe é quem cria”.

Evaristo e Virgínia foram parar nos assuntos mais comentados, com o público dividido entre aqueles que defendiam o jornalista e os que apoiavam a influenciadora. Com a repercussão, Zé Felipe fez uma publicação no Instagram, xingando o ex-âncora do Jornal Hoje. “Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está foda. O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c* rapaz! Folgado", disse. Ele ainda respondeu os que estavam criticando Virgínia: "Muita gente querendo vir falar merda. Atrás da internet a gente fica grandão. Fala o que quiser. As paradas não são desse jeito, não. Muita gente folgada. Ficam atrás de perfil falando merda e na cara não fala".

Pouco tempo depois, a influenciadora publicou uma foto chorando nos stories, se dizendo chateada. “Já acordo assim... Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe... com certeza não deve ter uma para estar falando uma merda dessa!!", postou. Ela ainda disse que concorda com a frase dita pelo jornalista, mas que só se aplica em casos de abandono. "Eu NUNCA abandonei as minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém. Para dar a vida que as pessoas que eu amo merecem!", disse.

Ela ainda deu a sua versão sobre o vídeo, dizendo que a menina fugiu do seu colo porque sabia que, se ficasse com a mãe, tomaria a vacina. "Já me cobro tanto nesse papel de mãe, para vir comentários assim de PESSOAS SÁBIAS (pelo menos achei que fosse)... muito triste isso, estou realmente mal. Seu comentário fez o meu dia ficar uma merda”, afirmou, se direcionando a Evaristo.

Depois, o jornalista usou sua rede social para se desculpar. Usando uma foto de uma pomba branca e sem citar os nomes de Zé Felipe e Virgínia, ele pediu que o caso parasse de ter repercussão. "Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a), estou aqui para me desculpar.”