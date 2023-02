Príncipe dos memes: quem é o repórter beijado ao vivo no Carnaval

Repórter Rodrigo de Luna é conhecido como 'Princípe dos Memes' (foto: Reprodução/Facebook) O repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, afiliada da Record TV em Pernambuco, viralizou nas redes sociais, nesse sábado (18/2), após ser surpreendido com um beijo na boca de uma foliã durante a cobertura ao vivo do Galo da Madrugada. Contudo, essa não é a primeira vez que o jornalista viraliza depois de uma cobertura ao vivo.

Na emissora, o repórter já é conhecido como 'Príncipe dos Memes'.





uma mulher falando baixaria numa entrevista ao vivo pic.twitter.com/nhyzf5zWIL %u2014 acervim (@acervim) February 16, 2023

Já em outra cobertura, o repórter viralizou ao retirar o microfone de uma foliã antes que ela dissesse que iria "aparecer na Globo".

Rodrigo de Luna tirando o microfone da querida antes que ela falasse que iria aparecer na Rede Globo kkkkkkkkkkk #BGPEManhã pic.twitter.com/wnqIrtxUPC %u2014 Fabio %uEA00 (@fabionobrega) February 16, 2023

Leia: Gretchen vira meme ao ignorar pergunta de repórter da GloboNews em bloco

Beijo ao vivo

O repórter foi surpreendido com o um beijo na boca de uma foliã durante cobertura ao vivo do Galo da Madrugada nesse sábado. Na transmissão, Rodrigo de Luna entrevista a mulher e pergunta como está sendo a volta do carnaval para ela.

"Eu vou me jogar amanhã daquele jeito. Eu vou te beijar tanto", responde a entrevistada. Na sequência, ela acaba beijando ele mesmo.

"A última vez que ela fez isso foi lá em João Gomes. Eu sou casado, mulher! Eu quase apanho quando chego em casa", disse o repórter após o beijo. A entrevistada já tinha beijado ele durante um show de João Gomes.