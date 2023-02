Gretchen vira meme ao ignorar pergunta de repórter da GloboNews em bloco

Rainha do bloco Agrada Gregos (e dos memes), a cantora e dançarina acabou viralizando mais uma vez nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)

Gretchen, 63, foi um dos maiores destaques do Agrada Gregos, que desfilou neste sábado (18/2) no Carnaval de São Paulo. Rainha do bloco (e dos memes), a cantora e dançarina acabou viralizando mais uma vez nas redes sociais enquanto se apresentava em cima do trio elétrico da agremiação.









Porém, logo que ouviu os primeiros acordes da música, Gretchen começou a dançar de forma bastante performática e ignorou solenemente a jornalista, que acabou ficando sem resposta. "Apresentação da Gretchen começando agora", resignou-se.



Confira o vídeo abaixo.