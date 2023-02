Luísa Sonza, Alok e Zé Felipe encerram carnaval em BH

Luísa Sonza e Alok foram atrações do We Love Carnaval, em BH, nessa terça-feira (21/2) (foto: Divulgação/BS Fotografia) O We Love Carnaval encerrou a folia de 2023, em Belo Horizonte, com uma diversidade de ritmos. A noite desta terça-feira (19/2) iniciou com Juventude Bronzeada, seguiu com o cantor Zé Felipe, os DJs Rooftime e Alok e finalizou com a cantora Luísa Sonza, em oito horas ininterruptas de muita música.









O cantor aproveitou para exaltar o estado e brincar dizendo que é um povo "festeiro". “Para quem não sabe, eu sou um goiano meio mineiro. Minha mãe e minha avó são mineiras, então tenho um carinho muito grande por Minas Gerais, em especial por Belo Horizonte, porque desde pequeno fui criado aqui. O povo de BH é um povo ‘bão’, tenho um carinho muito grande, é receptivo, gosta de gandaia, tomar uma e amanhecer o dia”, disse.





Na sequência, veio o trio de irmãos Rooftime, diretamente de São Paulo para o palco do Expominas, antes de se apresentar em um dos maiores festivais de música do país: o Lollapalooza. Lisandro, Gabriel e Rodrigo trouxeram à folia belorizontina um repertório diverso com sucessos e faixas enérgicas como “I Will Find”, parceria com Vintage Culture, “Free My Mind”, com Alok e Dubdogz e “Don’t Let it Go”.





Eles introduziram o que estava por vir: Alok! O DJ reconhecido mundialmente trouxe seu famoso show de luzes para Belo Horizonte e fez o público ‘fritar’ ao som de “Hear Me Now” e seu single com Ellie Goulding “All By Myself’, além de vários hits.





Por último, um dos shows mais aguardados da noite, Luísa Sonza entrou no palco e levou seus hits , como “MAMA.CITA (hasta la vista)”, “Cachorrinhas” e também as canções de seu álbum “Doce 22”, recheado de muita coreografia. O público também deu um show à parte e chegou a gritar “Luísa gostosa”.





“Vocês que são uns gostosos”, respondeu ela. “É um prazer estar aqui com vocês esta noite, vocês são o legítimo povo gente boa e é gostoso demais vir aqui. Sempre que eu estou aqui é uma coisa meio: ‘Eu tô em BH, uai’. Sabe? Vocês são maravilhosos, amo essa energia”, ressaltou.