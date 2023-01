Luísa Sonza entrega espetáculo com participações especiais em SP

Luísa Sonza no Espaço Unimed, em São Paulo, na última sexta-feira (27/1) (foto: Rafael Strabelli/Divulgação) A cantora Luísa Sonza já anunciou que em breve estará 100% focada no processo de criação do próximo álbum. Mas, antes disso, ela aproveita os últimos momentos do sucesso que foi o “Doce 22”, lançado em 2021, com a turnê “O Conto dos Dois Mundos”. Nessa sexta-feira (27/1), a artista entregou um espetáculo aos fãs com direito a participações especiais de Manu Gavassi, Karol Conká e Clarissa, no Espaço Unimed, em São Paulo. O evento logo passará também por Belo Horizonte.





Luísa Sonza levou hits para o público em São Paulo (foto: Rafael Strabelli/Divulgação)





Mas não foram apenas suas músicas que fizeram parte do show. A primeira convidada anunciada da noite foi a carioca Clarissa, que cantou o sucesso do TikTok “Nada contra (ciúme)”, ao lado de Luísa. A conexão das duas e as brincadeiras no palco chegaram a arrancar muitos gritos da plateia.

Luísa Sonza cantou "Nada contra (ciúme)", com Clarissa (foto: Rafael Strabelli/Divulgação)





Além disso, quem também passou pelo evento foi Manu Gavassi. Luísa Sonza ajudou a amiga com os versos de Gloria Groove na música “Deve ser horrível dormir sem mim”. Elas ainda entregaram vocais em um cover de “Toxic”, da diva pop Britney Spears, e trouxeram a nostalgia de “Planos Impossíveis” - hit de 2011 da convidada, que ainda está na boca do povo.

Manu Gavassi também foi uma das convidadas especiais no show (foto: Rafael Strabelli/Divulgação)





Por último, mas não menos importante, Karol Conká, se juntou à Luísa Sonza para completar este “line-up” de artistas no show. A convidada, que também é chamada de “mamacita”, assim como a música da anfitriã da noite, subiu ao palco e cantou seus sucessos, como “Tombei” e “Louca e Sagaz”. A sintonia das duas que transparece na performance já veio de antes, quando apresentaram juntas no “Música Boa Ao Vivo”, ao lado de Gloria Groove.

Karol Conká subiu ao palco com Luísa Sonza e cantou "Tombei" (foto: Rafael Strabelli/Divulgação)





Vale ressaltar ainda que antes da entrada de Luísa Sonza e suas convidadas, o público já estava bem animado porque contou com a DJ Luana, do projeto TPM, que aproveitou a energia para fazer um aquecimento. Ela tocou grandes hits das paradas musicais brasileiras e contou com a ajuda da plateia.





Belo Horizonte

Aos mineiros que querem ver Luísa Sonza apresentar suas músicas do “Doce 22” , vale ressaltar que ela tem agenda em Belo Horizonte em duas datas até o momento. A primeira, no evento “We Love Carnaval”, em plena terça-feira de folia (21/2), no Expominas, ao lado de Alok, Zé Felipe e Juventude Bronzeada.





Além disso, ela retorna para a capital mineira, no Breve Festival . A cantora foi anunciada como uma das atrações que tomarão conta da Esplanada do Mineirão dia 22 de abril.

Serviços

We Love Carnaval

Data: 18 a 21 de fevereiro

Local: Expominas

Horário: a partir das 18 horas

Shows: 18/02 (sábado) - Matheus & Kauan / Hugo & Guilherme / Bárbara Labres / Tuca Fernandes

19/02 (domingo) - Ivete Sangalo / Tomate / Breno Rocha / Pacato Cidadão/ Ana Clara

20/02 (segunda-feira) - Jorge & Mateus / KVSH / Gustavo Mioto / Mané Galinha /

21/02 (terça-feira) - Alok / Luisa Sonza / Zé Felipe / Juventude Bronzeada

Ingressos: We Love Carnaval

Passaporte - a partir R$570,00 (meia) e R$1140,00 (inteira)

Individual - a partir R$180,00 (meia) e R$360,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Realização: Trio Produtora e Tim Soier Promoções





Breve Festival

Data/local: 22 de abril de 2023, na Esplanada do Mineirão

Mais informações: https://www.instagram.com/brevefestival/