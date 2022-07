Vídeo: Luisa Sonza lança 'Cachorrinhas', música inspirada em suas cadelas

Com uma letra cômica e um clipe cheio de figurinos e coreografias, Luisa Sonza promete 'farofa' para os fãs (foto: Reprodução / Instagram)

Luisa Sonza completou, nessa segunda-feira (18/7), 24 anos e decidiu presentear os fãs com um novo hit: ‘Cachorrinhas’. Com uma letra engraçada, ritmo dançante e refrão chiclete, a música é bem diferente da sonoridade do álbum ‘Doce 22’, lançado no aniversário da cantora, em 2021.

A própria artista admitiu, durante entrevista coletiva, que ‘Cachorrinhas’ reflete o momento atual da cantora, bem mais leve do que no lançamento do álbum. “No ano passado, por mais que eu estivesse com as pessoas que eu amo, eu estava um caco por dentro. ‘Cachorrinhas’ é uma coisa cômica, engraçada, feliz e leve, da mesma forma que me sinto agora”, afirmou.

O clipe, lançado também nessa segunda, já conta com quase 1 milhão de visualizações no YouTube. Segundo a cantora, a produção é uma das mais caras de sua carreira. Dirigido por Fernando Nogari, o clipe foi todo gravado em película e conta com a participação especial das cachorrinhas de Luisa, Gisele Pinschers, Britney Spinchers e Duda Beainshcer Sonza e a gata Rita Lee Sonza.

Assista ao clipe:

Novo momento da carreira

Mesmo antes do lançamento de ‘Cachorrinhas’, Luisa já tinha contado para os fãs que o novo hit seria uma transição na carreira da cantora. Se em ‘Doce 22’ ela flertava com o funk e o pop, a nova música traz elementos do trap e um clipe bem menos explícito que os anteriores, como ‘Café da Manhã’, lançado com Ludmilla.

“Cachorrinhas" vem para encerrar uma grande estética que eu tive há cinco anos. Hoje, eu sinto que minha cabeça e meu senso artístico têm mudado muito e ido para um lugar que eu já não me identifico tanto quanto eu me identificava há cinco anos atrás. Meu senso artístico tem mudado e caminhado para um lado mais maduro”, afirmou a cantora.

‘Cachorrinhas’ é a primeira parceria da artista com o grupo Tropkillaz e o primeiro lançamento na gravadora Sony Music. Vale lembrar que o contrato com a gravadora foi feito para Luísa focar em sua carreira internacional.

‘Aproveitem a farofa’

‘Cachorrinhas’ reúne elementos que os fãs chamam de ‘farofa’, feita para dançar. Inclusive, com uma coreografia complicada, que a própria Luísa chamou de complicada. “Nossa intenção foi encerrar essa era das coreografias, pelo menos por um tempo, porque não há joelho, coluna e corpo que aguente. E para encerrar essa era nessa estética de dança vai ser com chave de ouro, eu saí machucada", disse.

Em seu perfil do Instagram, a loira brincou que buscou uma “coreografia impossível” e que estava surpresa de que, em poucos minutos, os fãs já estavam reproduzindo os movimentos. Não tem nada impossível para vocês”, afirmou.

Antes do lançamento do clipe, Luísa alertou os fãs da mudança na carreira e pediu para que aproveitassem a farofa. “Não que nunca mais teremos farofa, mas se preparem para um novo momento, principalmente a partir do ano que vem”, tweetou.

Vale destacar que, para a divulgação da música, Luísa fez uma ação em prol dos direitos dos animais: a cada 100 pré-saves do hit, 1kg de ração para cachorro era doado para o Instituto Luisa Mell.