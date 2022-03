Luísa Sonza e Pabllo Vittar comandam aposta da HBO Max no formato reality

Luísa Sonza e Pabllo Vittar apresentam "Queen stars Brasil", aposta da HBO Max no formato reality show, que estreia na semana que vem (foto: HBO Max/Divulgação )

Em meio ao 'boom' dos reality shows, que são o formato mais assistido na TV e no streaming, desde o início da pandemia, a HBO Max decidiu investir numa produção original e inédita. O "Queen stars Brasil" terá episódios semanais lançados pela plataforma a partir da próxima quinta (24/3). O programa passa a ser exibido também na TNT, às segundas, às 20h, a partir de 4 de abril. Em meio ao 'boom' dos reality shows, que são o formato mais assistido na TV e no streaming, desde o início da pandemia, a HBO Max decidiu investir numa produção original e inédita. O "Queen stars Brasil" terá episódios semanais lançados pela plataforma a partir da próxima quinta (24/3). O programa passa a ser exibido também na TNT, às segundas, às 20h, a partir de 4 de abril.









A produção é apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, dupla que também atua como conselheira das 20 competidoras. Essa é a primeira vez que as duas assumem o posto de apresentadoras neste tipo de atração.





"Foi muito 'doido' todo o processo de gravação porque nós passamos um mês ao lado das participantes e, conforme elas iam sendo eliminadas, era muito triste", conta Pabllo. "Mas num reality show as coisas são assim, é como tem que acontecer. Elas foram incríveis, maravilhosas e mostraram sua melhor face para a gente."

INDÚSTRIA







Luísa concorda e afirma que se identificou com cada uma das drags participantes. "Todas nós somos artistas e meio que já estivemos nesse lugar no início da carreira. Artista é artista, independentemente do tamanho. Nós nos identificamos com os sentimentos delas. No programa, os jurados funcionavam como a indústria é aqui fora, então a gente já sentiu na pele esse processo de ser julgada pelos nossos atributos artísticos."





O júri do programa é composto pela cantora Vanessa da Mata, pelo empresário musical Diego Timbó e pelo ator, cantor e ex-BBB Tiago Abravanel. O anúncio de que Tiago estaria na produção da HBO Max, gravada em 2021, ocorreu 11 dias depois que ele desistiu do "Big brother Brasil 22", da Globo, após 41 dias confinado.





O programa também conta com um time de mentoria composto por Bruno Barbosa, Blacy Gulfier, Michelly X e Flávio Verne, que são os responsáveis por dar dicas de dança, voz, visagismo e direção artística, respectivamente, para as participantes.





A cada episódio, as competidoras passam por provas coletivas e individuais. As que menos se destacam se tornam purpurinas, ou seja, são eliminadas. Na final, três delas serão coroadas com o título de "Rainhas do Pop", além de receber o prêmio de R$ 100 mil cada uma e um contrato com uma gravadora.





"A gente está muito acostumada a ver drags fazendo lip sync, mas cantando ao vivo em um reality show eu nunca tinha visto. Então, acho que a HBO Max está sendo muito pioneira com esse programa. Será uma plataforma para que essas drags mostrem seu talento. E elas entregaram tudo", diz Pabllo.





Segundo Luísa Sonza, o reality está em busca de um novo nome para a música brasileira, que cada vez mais tem se mostrado aberta para drag queens. "É uma grande aposta e também uma oportunidade para a arte drag do Brasil ganhar o mundo. Para mim, é muito especial estar ao lado da Pabllo e apresentar meninas tão talentosas."

COMENTÁRIOS

Questionadas sobre um conselho que gostariam de ter recebido antes da fama e do escrutínio público, Pabllo e Luísa concordam que há prós e contras na carreira de sucesso que elas trilharam até aqui.





"Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. É importante lembrar que somos humanas, mas não podemos nos deixar abalar com os comentários negativos das pessoas. E ter em mente que o nosso trabalho é a realização de um sonho. É algo que te deixa plena", afirma Pabllo.





"Queen stars Brasil" estreia na esteira do sucesso dos reality shows de competição entre drag queens, encabeçado principalmente pela franquia "Drag Race", criada nos Estados Unidos e hoje presente no Canadá, Reino Unido, Austrália, Espanha, Holanda, Tailândia e Itália.





Apesar do sucesso de artistas como Gloria Groove, Lia Clark, Aretuza Lovi e a própria Pabllo, uma edição nacional do programa ainda não saiu do forno, o que faz do "Queen stars" o primeiro reality de competição entre drag queens do Brasil.





Na opinião de Pabllo, há algo que explica o sucesso desse tipo de programa. "Somos carismáticas e talentosas. Cheias de atitude. As pessoas gostam de ver isso na TV."





“QUEEN STARS BRASIL”

• Reality show em oito episódios. Estreia na próxima quinta-feira (24/3), na HBO Max. Os demais episódios serão lançados semanalmente. A partir de 4/4, o programa será exibido às segundas-feiras, às 20h, na TNT