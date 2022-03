Todos os candidatos a melhor filme no Oscar estão disponíveis no Brasil

"Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson, que concorre a três estatuetas, está em cartaz em BH (foto: Universal Pictures/Divulgação)

Com a estreia de "Drive my car" nesta quinta-feira (17/3) nos cinemas (e a partir do próximo dia 1º/4 na plataforma MUBI), todos os 10 concorrentes ao Oscar de melhor filme passam a estar disponíveis no Brasil. A cerimônia de premiação está marcada para o próximo dia 27.









“Amor, sublime amor”, de Steven Spielberg, com sete indicações e o favoritismo de Ariana DeBose na categoria atriz coadjuvante, entrou no catálogo da Disney+. Desde ontem (16/3), chegou ao catálogo do Star “O beco do pesadelo”, de Guillermo Del Toro, que concorre em quatro categorias.





“Belfast”, de Kenneth Branagh (com sete indicações), e “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson (com três), estão em cartaz no cinema em Belo Horizonte.





A superprodução “Duna”, de Denis Villeneuve, que concorre em 10 categorias, está disponível na HBO Max, assim como “King Richard: Criando campeãs”, de Reinaldo Marcus Green, que tem seis indicações.





“Coda – No ritmo do coração”, de Sian Heder, remake do blockbuster francês “A família Bélier" (indicado a três estatuetas), que tem dado a Troy Kotsur diversos prêmios na categoria ator coadjuvante e levou o troféu do Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG) como melhor elenco, está disponível no catálogo do Prime Video.