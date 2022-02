"Coda" surpreende e fica com principal prêmio dos atores de Hollywood

Premiado pelo Sindicato dos Atores de Hollywood, o elenco de "Coda - No ritmo do coração" agradece o troféu no palco, na noite de domingo passado, em Los Angeles (foto: Premier PR/Divulgação)

A temporada de prêmios de Hollywood começou com uma surpresa. O drama "Coda – No ritmo do coração", de Sian Heder, levou o principal prêmio do Sindicato dos Atores. Entregue na noite do último domingo (27/2), em Los Angeles, o SAG Awards deu o troféu de melhor elenco a "Coda", que concorria com "Belfast", "Não olhe para cima", "King Richard – Criando campeãs" e "House of Gucci".









O elenco premiado pelo SAG é formado por Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant, Eugenio Derbez, Emilia Jones e Ferdia Walsh-Peelo. Os três primeiros são surdos. Kotsur foi premiado também como melhor ator coadjuvante, categoria na qual ele disputará o Oscar, no próximo dia 27.





“Coda – No ritmo do coração” está indicado a outras duas estatuetas: melhor roteiro adaptado (Sian Heder) e melhor filme. A performance no SAG parece elevar as suas chances de vitória no Oscar, já que os atores formam uma das maiores categorias de votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.





Will Smith (“King Richard – Criando campeãs”, disponível na HBO Max) e Jessica Chastain (“Os olhos de Tammy Faye”) venceram o SAG Awards como melhor ator e melhor atriz, respectivamente. Ariana DeBose foi a melhor atriz coadjuvante por “Amor, sublime amor”. Ela está indicada ao Oscar nessa categoria.



Nas categorias de televisão, as séries "Succession" e "Ted Lasso" venceram nas categorias de melhor elenco. “Round 6” abocanhou três prêmios: melhor ator em série de drama (Lee Jung-jae), melhor atriz em série de drama (Jung Ho-yeon) e melhor elenco de dublês em série de drama.





SINDICATO DOS ATORES





Confira os vencedores do SAG Awards 2022





CINEMA

(foto: Fotos Patrick T. FALLON / AFP)



Melhor elenco

"Coda – No ritmo do coração"Melhor ator

Will Smith, por "King Richard – Criando campeãs"





Jessica Chastain, por "Os olhos de Tammy Faye"





Melhor ator coadjuvante

Troy Kotsur, por "Coda – No ritmo do coração"

(foto: Frederic J. Brown / AFP)



Melhor atriz coadjuvante

Ariana DeBose, por "Amor, sublime amor"





Melhor elenco de dublês

"007 – Sem tempo para morrer"





TELEVISÃO





Melhor elenco em série de drama

"Succession"





Melhor elenco em série de comédia

"Ted Lasso"







Melhor ator em série de drama

Lee Jung-jae, por "Round 6"





Melhor atriz em série de drama

Jung Ho-yeon, por "Round 6"





Melhor ator em série de comédia

Jason Sudeikis, por "Ted Lasso"





Melhor atriz em série de comédia

Jean Smart, por "Hacks"





Melhor ator em minissérie ou filme para TV

Michael Keaton, "Dopesick"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV

Kate Winslet, por "Mare of Easttown"





Melhor elenco de dublês em séries de TV

"Round 6"