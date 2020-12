Em Modo Turbo, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta mergulham no mundo dos games (foto: Iconoclast Brasil)







Modo Turbo, clipe de Luísa Sonza inspirado no universo dos games e animes japoneses, traz a cantora ao lado de Anitta e Pabllo Vittar, vozes poderosas do pop nacional. Menos de 17 horas depois do lançamento, na segunda-feira (21), a novidade já batia 5 milhões de visualizações no YouTube, mobilizando até Cardi B, estrela da música norte-americana.

Mesclando afrobeat e funk, o single composto por Luísa e o produtor Renan da Penha fala de uma garota livre que faz o que bem entende. Tem tudo a ver com as duas convidadas. Em entrevista coletiva, Pabllo contou que nem conseguiu dormir depois do convite para se juntar a Luísa e Anitta: “Estava muito nervosa e ansiosa, não vou mentir”.





SINTONIA Anitta se disse feliz em trabalhar com as duas parceiras. “O processo de gravação tanto da música quanto do clipe foi superdivertido, a gente esteve o tempo todo em uma sintonia incrível. Espero que os fãs curtam Modo Turbo do mesmo jeito que a gente curtiu. Cantem, dancem e se joguem!”, convidou,

O clipe traz referências a máquinas de dança, fliperama, filmes de super-heróis e atrações noventistas da TV japonesa. A ideia veio de Anitta. Durante entrevista coletiva, ele contou que percebeu uma oportunidade na tendência de mercado voltada para os games.

“(A ideia) Foi justamente por saber que esse cenário está crescendo na internet, com pessoas muito interessadas. É um dos maiores mercados da web e uma forma de alcançar outro público, não só aquele que a gente já tem, mas também de tentar fazer negócios futuros com os figurinos. A intenção sempre foi vender os looks para algum jogo”, explicou Anitta.

“Estou muito imersa no lance dos games. Sempre joguei videogame e assisti a animes, agora também tenho meu canal na Twitch, onde jogo videogame on-line com fãs. É muito legal poder trazer esse universo que a gente tanto curte para o clipe”, diz Pabllo Vittar.

No início do clipe, o trio descobre um antigo arcade japonês abandonado onde está a máquina Modo Turbo, que as convida para um confronto. Num anime, as três se juntam para derrotar o vilão, representado por um robô, numa grande e animada batalha de dança.

“O vilão veio um pouco da referência dos Power Rangers dos anos 1990/2000. Traz essa coisa de época”, explicou Anitta.

Para combater o robô, elas se transformam em personagens mágicos, com superpoderes. Luísa ganhou orelhas pontudas de elfo, Pabllo se veste como guerreira de mangá, Anitta usa figurino inspirado no jogo Garena Free Fire.

Dirigido pelo duo Alaska, formado por Marco Lafer e Gustavo Moraes, o clipe mostra uma coreografia eletrizante conduzida por avatares. Luísa Sonza publicou em seu canal no YouTube o tutorial com os passos, alcançando 400 mil visualizações.





COVER A cantora, de 22 anos, diz que e é uma grande responsabilidade a parceria com Anitta e Pabllo Vittar. “Há três anos, estava fazendo cover delas, agora ambas fazem feat de uma música minha. Dá um frio na barriga acompanhar essas duas artistas incríveis de quem sou fã”, afirma a gaúcha.

Enquanto Pabllo ressalta que a moda de animes e games foi impulsionada pelo fenômeno K-pop, “a música da nova geração”, Anitta avisa que Modo turbo está entre seus últimos lançamentos cantados em português. A estrela pop brasileira fechou parceria com uma gravadora internacional para lançar trabalhos em inglês e espanhol.





* Estagiário sob supervisão da

editora-assistente Ângela Faria