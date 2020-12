'Baile do Menino Deus', tradição nordestina, ganha edição on-line

(foto: Gianny Melo/divulgação)







A edição virtual do Baile do Menino Deus, espetáculo natalino pernambucano dirigido pelo escritor Ronaldo Correia de Brito, poderá ser assistida desta quarta (23) a sexta-feira (25), em www.youtube.com.br/bailedomeninodeus. Há 17 anos o espetáculo (foto) reúne milhares de pessoas no Recife para relembrar o nascimento de Jesus Cristo. A ópera popular “migrou” para as telas devido ao impedimento de aglomerações por causa da pandemia. O filme tem direção-geral assinada pela cineasta Tuca Siqueira e fotografia de Pedro Sotero (de Bacurau). Informações: http://www.bailedomeninodeus.com.br/









PICCOLA GALLERIA

SELECIONADOS





Os artistas plásticos Carolina Botura (MG), Carolina Pereira Soares (MG), Geraldo Zamproni (PR), Mateus Moreira (MG), Osvaldo Carvalho (RJ) e Rodrigo Mogiz (MG) foram selecionados pela Casa Fiat de Cultura para expor em sua Piccola Galleria em 2021 e 2022. As mostras terão 40 dias de duração, contemplando desenho, pintura, escultura, instalação, fotografia e arte em fibra. A comissão julgadora reuniu a historiadora Janaína Melo, o crítico de arte Márcio Sampaio e Marco Paulo Rolla, artista e professor da Escola Guignard. Este ano, o 4º Programa de Seleção recebeu 217 inscrições.

(foto: Acervo pessoal)

ISABELA FOGAÇA

NATAL EM CASA





Até sexta-feira (25), a cantora gaúcha Isabela Fogaça (foto) apresentará o especial Natal em casa, na plataforma de lives ShowIn. O repertório traz canções natalinas como Boas festas, clássico de Assis Valente, e músicas que ela sempre ouviu junto da família – Era uma vez um menino, Antigos Natais e Te dizer feliz Natal, de autoria do compositor José Fogaça. Os arranjos são de Cau Netto, que acompanha Isabela ao piano. Lives nesta quarta (23) e quinta (24), às 21h, e sexta-feira (25), às 18h, em https://www.showin.tv/.

SINGLE

SANTOS ORIXÁS





A cantora Karen Nascimento mandou para as plataformas de streaming o single Santos orixás, futura faixa de seu EP de estreia, Etéreo, que será lançado em 2021. A COVID-19, de certa forma, influenciou a canção. “Do toque do atabaque aos sons orgânicos captados da minha varanda, ela foi composta inspirada na partida de pessoas queridas que tiveram de retornar à terra natal devido a inúmeros fatores, entre eles o medo da pandemia”, diz Karen. Mestranda em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela faz parte do grupo Acadêmicos do Samba. Santos orixás contou com a participação do percussionista e capoeirista Thiago Rapadura.





ITAÚ CULTURAL

OBRAS ON-LINE





Publicação virtual reúne obras de 154 artistas visuais selecionados em editais de emergência do Instituto Itaú Cultural, projeto criado para amparar criadores que sofreram o impacto da COVID-19 em seu trabalho. Foram contemplados artistas de Minas Gerais, Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Até 15 de março, as obras poderão ser conferidas em www.itaucultural.org.br.





POESIA

AML ON-LINE





A partir desta quarta-feira (23), às 11h, a Academia Mineira de Letras (AML) exibirá em seu canal no YouTube vídeos com poemas de Cacaso, Henriqueta Lisboa, Florbela Espanca, Sophia de Mello Breyner Andresen, Mário Quintana, Conceição Evaristo, Laís Correa de Araújo e Alphonsus de Guimaraens, além de poesias dos acadêmicos Yeda Prates Bernis, Afonso Henriques Neto, Márcio Sampaio e Maria José de Queiroz. Confira em youtube.com/c/AcademiaMineiraDeLetras