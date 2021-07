Luisa Sonza canta sobre os lados doce e amargo da fama em 'Doce 22'

Luisa Sonza, cantora, lança álbum 'Doce 22' em seu aniversário de 23 anos (foto: Felipegrafias/Divulgação)









O disco tem 14 faixas e está dividido em um lado A, que traz sua faceta mais dançante e animada, e investe na ousadia, na sensualidade e na coragem; e um lado B, mais sensível e melódico, em que se mostra vulnerável e confessional.





A separação se configura nos nomes das músicas e inclusive em sua grafia. Pertencem ao lado A as maiúsculas INTERE$$EIRA, VIP -, MODO TURBO, CAFÉ DA MANHÃ, P 2000 s2, ANACONDA o ~ e MULHER DO ANO XD. A oitava faixa é uma transição entre esses dois universos, “INTERlude :(“. E o lado B contém: melhor sozinha :-)-:, fugitivos :), penhasco., caos, flor *, o conto dos dois mundos (hipocrisia) e também não sei de nada :D.

Inspirações

Luísa, que aos 16 anos fazia covers de Anitta e Pabllo Vittar, hoje pode contar com as artistas como convidadas em seu álbum, na música “Modo turbo”, já lançada como single. Ludmilla e Jão são outras presenças no trabalho, que tem ainda colaborações do rapper norte-americano 6lack e da também norte-americana Mariah Angeliq, uma das recentes revelações do reggaeton e trap latino.

“Desde ‘Modo turbo’ foi algo muito surreal para mim. Eu sou muito mais nova que elas (Anitta tem 28 anos e Pabllo, 27), me sinto de outra geração já. Anitta tem 10 anos de carreira e eu tenho quatro”, afirma.





A cantora conta que quando ouviu “Sua cara” (2017) disse a si mesma que ainda teria uma música com as duas. “Três anos depois, eu estou no set de gravação com as duas. É muito gratificante. Eu, literalmente, cantava Anitta e Ludmilla na escola. Aí eu estou aqui, não sei nem como cheguei.”





Luísa diz que ainda tem essas artistas como inspiração, “por mais que a gente seja colocada no mesmo patamar”. “Jão é muito fod* também. Todas as pessoas que estão nesse álbum são a realização de um sonho. Sinto que zerei a vida.”

Estética visual de “Doce 22”

Esteticamente, o disco evoca os anos 2000 e o domínio de divas do pop, como Britney Spears e Christina Aguilera. “A Britney formou a minha personalidade artística. Tem muita referência na forma de falar, aquela mais direta da Christina. Elas vão muito direto ao ponto, sendo muito claras com as palavras. Essa é uma das maiores referências. Particularmente, sou apaixonada por essa época e me inspiro muito nela.”

Luísa Sonza se inspirou em fotos de Britney Spears no início dos anos 2000 (foto: Felipegrafias/Divulgação)

É dessa década também a inspiração para o nome do álbum, uma alusão ao “Sweet 16”, referência ao período de início da maturidade das garotas, e também ao “My super sweet 16”, reality show da MTV que durante mais de 10 anos fez das vidas de jovens meninas um espetáculo aos olhos dos telespectadores, semelhante ao que ocorreu com Luísa em 2020, quando completou 22 anos.

Desconectada

Este álbum marca a volta de Luísa Sonza após se afastar das redes sociais por quase dois meses. A última publicação em seu Instagram foi uma publicidade em 29 de maio, que teve os comentários desativados. Dois dias depois, imputaram nela a responsabilidade pela morte do bebê que seu ex-marido, Whindersson Nunes, teve com Maria Lina, e a gaúcha foi ao chão.





Depois de publicar em seu Instagram um vídeo em que chorava convulsivamente, Luísa foi aconselhada a se afastar das redes sociais para preservar sua saúde mental.





“É muito assustador, não pude me recuperar ainda, mas uma hora eu tinha que continuar”, disse a respeito da pausa para ‘desintoxicação’. “Tenho muitos contratos para cumprir, uma equipe muito grande que depende de mim, meus fãs esperando e preocupados. Essa pausa foi só uma fuga, mas quando eu voltei estava tudo do mesmo jeito. Minha cabeça estava igual, o trabalho estava acumulado. Foi importante, mas sinto que não foi suficiente, não sei como vou lidar com tudo isso”, disse. “Estou lidando com minha depressão, meu pânico e eles não vão sumir de uma hora para outra.”

Alcance

Mesmo com sua trajetória carregada de julgamentos, ela ainda consegue servir talento. Luísa conta com mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube e se tornou uma das cinco cantoras mais ouvidas no Spotify Brasil e suas redes sociais somam mais de 50 milhões de seguidores.





