Com Luísa Sonza e Planet Hemp, Breve Festival anuncia novidades no line-up

Luíza Sonza e Planet Hemp, de D2, foram anunciados pelo Breve Festival (foto: Lucas Mennezes/Divulgação Reprodução/Instagram ) Luísa Sonza, Priscilla Alcantara, Bala Desejo, Gilsons e Planet Hemp estarão no Breve Festival 2023. O evento incluiu estes artistas no line-up para a festa que reúne grandes nomes, dos mais diversos estilos, de artistas nacionais e internacionais, no dia 22 de abril, no Mineirão.









Os nomes do palco eletrônico que agitarão o público também foram anunciados: Dixon, Tiga, Giorgia Angiulli (live), Anotr, Gheist (live), Gui Boratto, Davis e João Nogueira X Pedro Pedro.





Festival de multiexperiências





Em sua quarta edição, o Breve Festival surgiu com o conceito de “Música pra Durar” e, desde 2017, traz nomes que fazem parte de diversas gerações, desde artistas consagrados, até novas promessas, muitas das quais se confirmaram com o tempo.





Nomes como Pabllo Vittar, Iza, Mano Brown, Djonga, Carne Doce, Young Lights, Caetano Veloso, BaianaSystem, Rincon Sapiência, Dônica, Teach Me Tiger, Ney Matogrosso, Pitty, Kevin O Chris, Céu + Tropkillaz, ÀTTØØXXÁ, Tuyo, Luiza Lian, Josyara, Lamparina e a Primavera, A Outra Banda da Lua e Clara x Sofia já passaram pelos palcos do Breve. Em 2022, o evento cresceu com mais de 50 mil pessoas e ampliaram os breves momentos e a vontade do evento em ser múltiplo.





O evento reafirma o compromisso com o público de ser um festival de multiexperiências, e os idealizadores apostam em quatro pilares: a multiplicidade - de estilos, públicos, propostas e de vivências; a música - a que toca os nossos sentidos, que marcaram gerações, seja brasileira, eletrônica, do pop, do rap, do funk e do mundo; arte para admirar, para tocar, para experienciar e para compartilhar, na fotografia, na moda e também nas artes plásticas, com novas instalações artísticas a cada edição; e breves encontros - a expectativa de encontrar nossos artistas preferidos, grandes encontros da música, rever e abraçar os amigos.





A organização também pretende olhar com cuidado para as questões de acessibilidade PCD, número e disposição dos banheiros, conforto do público, filas, comunicação, entre outros. O acesso ao evento será também ampliado, com mais pessoas na equipe de suporte e de acesso, para evitar filas e melhorar a entrada no evento.