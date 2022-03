Luísa Sonza faz 'esquenta' em BH, no Mineirão, antes de agitar o BBB 22

Luísa Sonza passou por BH neste sábado (12/3) antes de apresentar no BBB22 (foto: Agência i7/Mineirão)

A cantora Luísa Sonza passou por Belo Horizonte neste sábado (12/3) para um esquenta antes de cantar na festa do Big Brother Brasil. Ela apresentou músicas como "Café da manhã" e "Anaconda", do álbum "Doce 22", no Festival Arapuca Belô, no Mineirão.





A cantora falou do carinho dos mineiros (foto: Agência i7/Mineirão)





Ela ainda contou como o carinho do público de BH é especial. “Um dos últimos shows que eu fiz antes da pandemia foi em BH. Durante a pandemia, eu lembrava o quanto o público é especial aqui, carinhoso, fervoroso e canta todas as músicas junto. É muito especial o carinho de todo público de BH, obrigada eu amo vocês”, ressaltou. A cantora também contou que após o show embarcaria direto para o avião e se preparar para a festa do BBB.





Além disso, como um dos grandes nomes femininos da música nacional atualmente, ela também falou sobre o mês das mulheres e contou como se inspira em todas para dar o melhor de si na sua arte. “Acho muito especial [representar as mulheres], fico muito feliz. Muito feliz em fazer show, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. Estar representando tanta mulher linda, tanta mulher maravilhosa e eu me inspiro também em todas, então é muito especial e legal estar com toda a galera, todo tipo de gente”, afirmou.





O esquenta do BBB da @LuisaSonza é aqui no Mineirão! %uD83E%uDD2A A cantora, que já está no palco, falou com a equipe do Gigante da Pampulha antes do show.



Se liga aí no nosso bate-papo! %uD83C%uDF99 pic.twitter.com/OSrcX9p9tY %u2014 Estádio Mineirão (@Mineirao) March 12, 2022







Luísa Sonza coleciona sucessos, entre eles “Braba”, “Não vai embora” e “Flores”. A cantora e compositora é uma das artistas mais executadas nas plataformas digitais – apenas seu álbum “Doce 22” tem 1 bilhão de streams e se tornou o álbum pop brasileiro mais transmitido da década.

A apresentação no Big Brother Brasil 22 é uma das mais esperadas pelos brothers e sisters da casa e a cantora ainda vai levar Liniker para comandar a festa ao lado dela. O programa começa às 22h, no horário de Brasília, na TV Globo.