Mostrando sua intimidade, Luísa Sonza estreia como apresentadora

(foto: Felipe Gomes/Multishow)

"Prazer, Luísa" estreia neste sábado (07/08), às 20h, no Multishow, e marca a estreia de Luísa Sonza como apresentadora. A artista vai mostrar ao público um lado ainda pouco conhecido dela. Na atração, a cantora abre sua intimidade e compartilha o processo de construção musical de seu mais novo trabalho, o recém-lançado “Doce 22”. São cinco episódios, que vão ao ar sempre aos sábados, no mesmo horário. Nos quatro primeiros, Luísa vai receber Dilsinho, Lulu Santos, Jão e Pocah como convidados da atração. Eles vão debater temas como amor, relacionamentos na mídia, liberdade e sexualidade, amizade, feminismo e sororidade, cancelamento e hates, sempre tendo a música como fio condutor. A influenciadora Pequena Lo estará ao lado de Luísa em todos os programas durante as entrevistas. Já o último episódio terá participação de Pedro Sampaio e PK e será um especial musical.





>>>





As apresentações musicais serão destaque da atração. As faixas de “Doce 22” farão parte do setlist dos programas, junto com antigos sucessos de Luísa e dos convidados. O público também terá a chance de ver a apresentadora fazendo covers de músicas de divas como Britney Spears e Ariana Grande. Na estreia, que terá exibição simultânea na TV e no canal Música Multishow no YouTube, Dilsinho compartilha com a cantora sua experiência com composições, os processos de gravação em estúdio e as questões sobre levar uma vida pública.