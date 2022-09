Rock in Rio: Luísa Sonza transforma palco 'Sunset' em 'Sonzet'

Luísa Sonza se apresentou no palco Sunset e voltou para duas participações (foto: Instagram/PAM MARTINS) A cantora pop Luísa Sonza deu seu nome no palco Sunset do Rock in Rio 2022. Pela primeira vez no festival carioca, a artista fez um show memorável no último domingo (4/9). E não parou por aí! Ela também voltou para duas participações: “1985: A homenagem” e com o cantor estadunidense CeeLo Green.









Já no segundo fim de semana de Rock in Rio, ela voltou ao palco “Sunset” para o show de homenagem à primeira edição do festival, em 1985. Entre vários artistas, Luísa Sonza cantou “Love of My Life”, uma referência à passagem do Queen de Freddie Mercury naquele ano, com uma foto do cantor ao fundo.

"Love Of My Life" por Luísa Sonza e Andreas Kisser, no Palco Sunset do Rock in Rio, em homenagem ao Queen.#1985HomenagemNoMultiShowpic.twitter.com/0tM0K3X2IZ %u2014 Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) September 9, 2022





Enquanto neste sábado (10/9), ela retornou pela terceira vez para cantar ao lado de CeeLo Green. Eles apresentaram a música “Man's World”, enquanto ela cantou em tom de questionamento, carregando ironia: “É o mundo dos homens?”. Após entregar potentes vocais, o estadunidense pediu ajuda à brasileira com o português para traduzir “Girl Power (poder feminino)”, mas ela disse: “A gente é foda para c*ralho”.

Luísa Sonza apresenta "Man's World", como convidada de CeeLo Green, em seu show no Palco Sunset do Rock in Rio. #CeeloGreenNoMultishow #RockinRioNoMultishow



pic.twitter.com/8WdwMo6oiE %u2014 Acesso Sonzers (@acessosonzers) September 11, 2022





Com tudo isso, Luísa é chamada de “arroz de festa” desta edição do festival, que significa aquela pessoa vista em todas as festas. Além disso, alguns fãs ainda deram o nome do palco de “Sonzet”.





Palco sonzet realmente

Ela tá em todas, ela é o momento https://t.co/WYnvwvCIbE %u2014 mari %uD83C%uDF0C%uD83C%uDF1E (@maricheq) September 11, 2022

mudaram o nome do palco pra luisa sonzet???????? %u2014 guilipa (@idguiaf) September 11, 2022

nome do palco agr é palco sonzet pq a Luisa nao sai do rock in rio #RockinRio %u2014 lia %u22AC (@giawligion) September 11, 2022