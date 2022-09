Funcionário do Rock in Rio não resiste e dança em show de Maria Rita

Leia mais: Djavan une gerações no Rock in Rio

Show de Maria Rita

Um funcionário da produção, na sessão de acessibilidade, do Rock in Rio, se jogou no samba durante o show da cantora Maria Rita, no Palco Sunset, na noite deste sábado (10/9). Com um leque, brinco de penas e unhas pintadas, Roses Pinheiro de Oliveira, de 28 anos, não esconde a felicidade de estar trabalhando.Esta é a primeira vez que ele vê uma perfomance ao vivo da cantora. Roses é muito fã de Maria Rita e contou ao Estado de Minas que pretende ir a um show dela para se divertir em outra oportunidades.Ele não conseguiu ficar até o final da apresentação pois estava acompanhando uma pessoa cadeirante, que precisa de amparo da produção.Descalça, a cantora subiu no palco Sunset às 19h05. A filha de Elis Regina soltou o vozeirão e hipnotizou a plateia com covers de maiores hits do samba, MPB e músicas autorais. Maria usou um vestido vermelho que a fazia parecer uma rosa se mexendo no palco.