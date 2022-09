Djavan une gerações no Rock in Rio

Leia mais: Green Day alfineta Bolsonaro e faz melhor show da edição

União de geração

Leia Pimentel, de 65 anos, veio ao Rock in Rio pela primeira vez acompanhado a filha, Lia Honório (foto: Ana Raquel Lelles/EM/D.A.Press)

Mais amor

O cantor Djavan provou unir gerações no show no Rock in Rio, na noite deste sábado (10/9). O artista de 73 anos atraiu uma multidão para o Palco Mundo para cantar seus maiores hits.Com apenas uma banda e seus vocais poderosos, o artista segurou a apresentação de mais de 50 minutos com a mesma energia. As danças e o charme de Djavan conquistaram o público.Ele subiu no palco ao som de "Sina", com a dançarinos que deixaram o palco logo depois. Em seguida, mais um sucesso: "Acelerou".Um dos pontos altos do show foi "Eu te devoro", onde a plateia bateu palmas e estalou o dedo no ritmo da canção.O telão mostrava artes da cultura preta e imagens da natureza e mudavam conforme as músicas.A tirolesa do evento estava funcionando na hora do show, o que proporcionou outra experiência para os festeiros.O cantor Jorge Aragão e a cantora Luísa Sonza marcaram presença na perfomance e arrancou aplausos da plateia quando apareceu no telão.Leia Pimentel, de 65 anos, veio ao Rock in Rio pela primeira vez acompanhado a filha, Lia Honório. Ela completa 27 anos na próxima terça-feira (13/9) e decidiu comemorar no festival.Mãe e filha compartilham o amor por MBP e Djvan. Por isso, Lia decidiu "arrastar" Leia para festa."Eu sei Que isso é um momento que, daqui a pouco, talvez ela não vá conseguir viver mais. Então eu queria viver com ela", comenta Lia.Durante o show, a filha ficava gritando "vai, mãe" como incentivo, além de cantar cada letra das canções de Djavan. "Eu achei ótimo, adorei", afirmou Leia.O cantor dedicou a música "Iluminado" para um mundo com mais amor e paz. Ele desligou os instrumentos e cantou somente na voz e com o playback.Junto com Djavan e a banda, a plateia também bateu palmas ao som da música e cantou a letra.No fim da perfomance, o publicou puxou um breve "fora Bolsonaro", que não durou muito.