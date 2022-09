Tianastácia promete tarde roqueira neste domingo em BH

Beto Nastácia, Dudu Azevedo e Antônio Júlio vão se apresentar no Espaço 299 Speed Shop (foto: Leo Cury Simões/divulgação)

Apresentando-se pela primeira vez em Belo Horizonte no formato power trio, a banda Tianastácia faz show neste domingo (11/9) à tarde, no Espaço 299 Speed Shop. Criado em 1992, o grupo passou por várias formações – os irmãos Beto (baixo e vocal) e Antônio Júlio Nastácia (guitarra e voz) são os únicos remanescentes.









Beto Nastácia ressalta que o show marca o reencontro da banda com o público de BH. Além do Tianastácia, participam da tarde musical os DJs Denys Victoriano e Residentes.





O último álbum do Tianastácia é “Sonhos loucos”, produzido por Liminha. O disco traz as participações de Samuel Rosa (Skank) e Dinho Ouro Preto (Capital Inicial). O grupo mandou seis clipes para as plataformas: “Te desejo boa sorte”, Praiano doidão”, “Sonhos loucos”, “Cabrobó” (em nova versão), “Verão” e “Bom dia amanhã”.





Beto diz que está feliz em tocar na capital. “Temos nos apresentado muito no interior. Agora chegou a vez de BH ver a nova formação em power trio. A galera da cidade sempre nos recebeu muito bem, queremos fazer um show para cima”, promete.





“Nossa expectativa é grande, pois a última vez em que tocamos em BH foi antes da pandemia. Tocar fora é bom, porque deu tempo de dar uma maturada. O show mais recente foi na cidade de Caeté, com público de 10 mil pessoas”, conta o baixita.





A intenção é prosseguir com o formato de power trio. “Deu muito certo. O Dudu canta algumas músicas, o Antônio Júlio também, e eu faço backing vocal. Há o momento 'set acústico', a gente vai lá para a frente e toca canções só de cordas, com o Dudu e o Antônio cantando. Depois, a gente volta às nossas posições e quebra tudo”, diz.

"Tia" volta às origens

De acordo com Beto Nastácia, o novo baterista “encaixou como uma luva” no Tianastácia. “Ele puxa mais para o rock. O formato power trio deixou os shows mais pesados do que aqueles que a gente vinha fazendo nos últimos anos. Está mais para o Tianastácia das origens mesmo”, compara.





Antônio Júlio aguarda com expectativa a apresentação de hoje. “Tocar em casa no domingo, numa tarde de rock, é muito bom. Dudu é um cara bacana, gente fina, grande baterista e está sempre focado no trabalho. Ele só agregou”, afirma. “A vida vai mandando as pessoas para a gente e nos tirando outras. Temos de fazer o melhor com isso”, explica o guitarrista.





Em março deste ano, o vocalista Podé anunciou o desligamento do grupo por motivos de saúde. Em 2019, Maurinho saiu da banda, assim como fizera, anos antes, o baterista Glauco Mend





TIANASTÁCIA

Neste domingo (11/9), às 14h, no Espaço 299 Speed Shop. Avenida Vereador Cícero Idelfonso, 299, João Pinheiro. Com Denys Victoriano e Residentes. Ingresso: R$ 80, à venda na Central dos Eventos.