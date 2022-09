Justin Bieber suspende shows em SP, após se apresentar no Rock in Rio

O artista faria apresentações nos dias 14 e 15 de setembro em São Paulo (foto: Eduardo Munhoz/AFP) Os shows da turnê “Justice World Tour Latin America", do cantor canadense Justin Bieber, no Brasil e demais países da América Latina, foram cancelados. A informação foi confirmada pela agência responsável pela venda de ingressos Time For Fun (T4F), no início da tarde desta terça (6/9). O artista faria apresentações em 14 e 15 de setembro em São Paulo.









“Aos fãs que compraram ingressos e aguardavam ansiosamente para verem seu ídolo, compartilhamos da sua frustração, Estamos juntos e esperamos ter Bieber em São Paulo o quanto antes”, disse a nota.





Nesse domingo (4/6), o cantor e compositor se apresentou no Rock in Rio. Porém, a situação de outros shows na América Latina era incerta, após Bieber comunicar que foi diagnosticado com a Síndrome de Ramsay Hunt , no início do ano. A doença provoca paralisia facial.

Veja o pronunciamento:

Entenda a doença de Justin

Em junho deste ano, o cantor usou as redes sociais para mostrar que metade do rosto estava paralisado e que sofria uma síndrome rara conhecida como Ramsey Hunt.

A doença provoca uma infecção dos nervos da face e do ouvido, além da paralisia facial. Ela é causada pelo vírus herpes-zoster.

Hailey Bieber, esposa do cantor norte-americano, comentou, durante o programa Good Morning America, que a situação era muito 'assustadora' . "Ele está indo muito bem, está se sentindo bem melhor, e, obviamente, foi apenas uma situação muito assustadora e aleatória de acontecer. Ele ficará totalmente bem, e estou grata por isso", afirmou.

Na nota divulgada pela T4F, é incluído o comunicado oficial do músico, afirmando que a decisão de suspender foi pra cuidar da saúde . "No último final de semana me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas do Brasil", afirmou.

"Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então, vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar", completou.