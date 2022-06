Entenda o que é Ramsay Hunt, doença de Justin Bieber

Shows foram adiados devido ao problema de saúde (foto: Instagram/Divulgação)

Justin Bieber anunciou em suas redes sociais, nesta terça-feira (7/6), que precisará adiar seus próximos shows por conta de uma piora em seu quadro de saúde.

O cantor de 28 anos publicou um vídeo em seu Instagram, na tarde desta sexta-feira (10/06), que mostra metade do seu rosto paralisado. Ele diz sofrer de uma síndrome rara chamada Ramsay Hunt.

A síndrome de Ramsay Hunt é causada pelo vírus herpes-zoster, o mesmo da catapora, e acontece quando este vírus é reativado dentro do corpo em uma porção do nervo facial chamda gânglio geniculado.

"Dessa forma, a doença provoca paralisia facial acompanhada de manchas e bolhas de coloração vermelha na região da orelha ou mucosa oral", explica Felipe Mendes, neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

De acordo com o profissional, as pessoas normalmente têm contato com esse vírus na infância, quando desenvolvem a catapora. Mesmo depois do contato, o vírus permanece inativo nos nervos e pode ser reativado futuramente, principalmente quando o indivíduo está com a imunidade mais baixa.

Os principais sintomas, segundo Mendes, incluem dores de cabeça intensas em toda a face e na região do ouvido, acompanhada de vermelhidão ou bolhas, assimetria facial, dificuldade para piscar conversar e comer, vertigens, zumbido e perda da audição ou alteração da sensibilidade auditiva, principalmente para sons muito altos.

"O diagnóstico é essencialmente clínico por meio da análise da história e do exame físico neurológico. Geralmente, não é necessária a realização de exames complementares", esclarece o médico. Já o tratamento, reitera Felipe, é feito a partir da combinação de corticoides e medicamentos antivirais. Para o alívio da dor, medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios também são utilizados.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.