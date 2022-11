Em nova tour, Luísa Sonza entrega experiências e emoção aos fãs

Luísa Sonza na turnê 'O Conto dos Dois Mundos', em São Paulo, no último sábado (19/11) (foto: Divulgação) São Paulo (SP) - Luísa Sonza estreou em grande estilo a turnê “O Conto dos Dois Mundos”, no último sábado (19/11), na ARCA, em São Paulo. Apesar de todo contratempo com o voo, a cantora conseguiu contornar a situação e entregar hits, coreografias e muita emoção e conexão com os fãs, além de uma experiência imersiva no mundo dos videoclipes. Luísa Sonza estreou em grande estilo a turnê “O Conto dos Dois Mundos”, no último sábado (19/11), na ARCA, em São Paulo. Apesar de todo contratempo com o voo, a cantora conseguiu contornar a situação e entregar hits, coreografias e muita emoção e conexão com os fãs, além de uma experiência imersiva no mundo dos videoclipes.









Pedro Sampaio, que seria a atração surpresa após a performance de Luísa, adiantou o show e conseguiu esquentar o público para o momento mais aguardado da noite. Com muita animação, o DJ tocou vários hits que estavam na ponta da língua dos fãs, como “Galopa”, “Dançarina” e até a mais recente, “Sal”, parceria com Pabllo Vittar.





Logo depois, Luísa chegou para um show memorável, semelhante à apresentação que agitou o Palco Sunset do Rock in Rio , mas com vários incrementos. Com muita coreografia, a cantora passou pelos hits do álbum “Doce 22” e revisitou canções que só quem é “fã raíz” se lembrou.

O nome de Marília Mendonça foi homenageado também durante o show, antes de cantar “Melhor Sozinha”, parceria que tinha com a eterna “Rainha da Sofrência”. Além disso, ainda houve um momento acústico com “voz e violão” em que a artista apresentou até mesmo “Sozinho”, de Caetano Veloso.





No meio de tanta entrega, o público retribuiu toda dedicação e cantou: “Luísa eu te amo”. Ela, que já estava na adrenalina de todo momento caótico para chegar ao local, desabou no chão e começou a chorar. “Vocês não têm noção do que eu fiz para chegar até aqui”, disse, em prantos.





“A gente quase teve que cancelar esse show. Eu quero agradecer por toda paciência e todo carinho que vocês têm comigo”, ressaltou. “Eu realmente tinha o sonho de entregar isso para vocês. Sou uma artista que se ama entregar e se arrebenta para entregar essa experiência para vocês. A gente está tendo várias dificuldades para fazer esse show, desde as pessoas que não queriam liberar as músicas para cantar até para chegar aqui. Mas como sempre falei desde o início da minha carreira: amor, ninguém vai me parar nessa p*rra. Isso aqui é minha vida”, acrescentou.





Em seguida, para finalizar o show para cima, Luísa cantou mais hits, como “Cachorrinhas” e “Modo Turbo”. Assista alguns trechos:





Experiência

Para o público que foi ao evento, foram distribuídos vários containers por todo espaço. Em cada um, os fãs puderam viver uma experiência imersiva nos clipes da cantora. A moto de “Cachorrinhas”, ou o jogo de “Modo Turbo” e até mesmo a sala de “VIP”, a ‘prisão’ de “Braba” - e vários outros cenários - foram expostas para o público se sentir dentro do mundo da artista.





Ela, inclusive, levou todos os looks originais que usou nos vídeos para que os ‘sonzers’ pudessem ver de perto. E, por falar em roupas, vários deles se dedicaram nas peças que usaram no evento e muitos reproduziram os figurinos mais marcantes de Luísa. Aqueles que mais se empenharam, tiveram a sorte de ganhar também um encontro com ela no camarim após o show.





Segundo Luísa, essa turnê vai rodar o país. A princípio, ainda não foram divulgadas novas datas.