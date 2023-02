Hit do carnaval 2023: Luísa Sonza e Alok elegem seus favoritos

Com o fim das datas oficiais do carnaval, nesta quarta-feira (22/2), está na hora de eleger a música da folia em 2023. Oconversou com especialistas em hits, o DJ Alok e a cantora Luísa Sonza, para coroar a canção que mais bombou na festa carnavalesca deste ano.



“Lovezinho”, da cantora MC Treyce, viralizou no TikTok e conquistou o público fora das redes sociais. A música tocou - e muito - em bloquinhos de rua e festas privadas. Isso também aconteceu com ‘Lance proibido’, de Léo Santana, cujo sucesso ultrapassou a internet.





Apesar da forte concorrência, “Zona de Perigo” foi escolhido pelo DJ Alok como hit do carnaval 2023. Em entrevista, ele disse que ‘Lovezinho’ e ‘Ai papai’ também “funcionaram muito”.





“Eu sei, porque eu estava passando, ouvi a música e fiz um remix. Toquei e deu super certo”.









Leia mais: Luísa Sonza comemora 'maratona' de Carnaval: 'Saí até de dente quebrado' A cantora Luísa Sonza também citou “Zona de perigo” como sucesso do carnaval 2023. Para ela, existem vários hits este ano. A artista comentou que nas comemorações pré-folia, a música “Leão” de Marília Mendonça também tocou bastante.





“Foram várias músicas do carnaval este ano. Foi um mix de músicas e momentos. Mas acho que ‘Zona de perigo’ e ‘Lovezinho’ foram mais fortes no auge do carnaval”.



Para o verão deste ano, Luísa lançou 'Mama.cita', em parceria com o raper Xamã. A música, que conta com mais de 38 milhões de plays no Spotify, animou o público do 'We love carnaval'.







Alok e Luisa Sonza no se apresentaram no último dia de 'We love carnaval' (foto: Natasha Werneck e Ana Raquel Lelles D.A.Press)

Hit do carnaval

A música "Zona de perigo" alcançou o número 11 na lista das músicas virais do Spotify Global nesse domingo de carnaval (19/2). Na semana passada, a música recebeu mais de 2,9 milhões de reproduções na plataforma de streaming em 24 horas.

No YouTube, o clipe da música de Leo Santana tem mais de 41 milhões de visualizações.