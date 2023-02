'Mais uma': Anitta aposta em parceria com Zaac como hit para carnaval

Esta é a quarta parceria entre os artistas (foto: Reprodução Anitta)

Faltando poucas horas para o início oficial do carnaval, a cantora Anitta lançou, nesta quinta-feira (16/2), o clipe para a música "Mais uma", sua aposta para bombar na folia em 2023. A faixa é a quarta parceria da artista com MC Zaac.

O vídeo mostra a dupla em uma loja de variedades. A cantora interpreta uma cliente, que seduz um vendedor – papel de Zaac.

"Mais uma", que também conta com as participações do DJ Yuri Martins e do cantor e produtor Zain, é uma mistura de pop, dembow, um ritmo caribenho, e funk, é claro.

Anitta e MC Zaac já estiveram juntos nos hits “Vai malandra”, “Bola rebola” e “Desce pro play”.

Além de "Mais uma", a canção "Ai papai", do álbum "À procura da Anitta perfeita", também é uma das promessas para tocar – e muito – durante o carnaval.

Nas redes sociais, fãs comemoram a parceria entre Anitta e Zaac. Perfis também afirmaram que a beleza da cantora é “de outro mundo”.

Veja o clipe: